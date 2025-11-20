Hoạt động cộng đồng
20/11/2025 08:00

Bệnh viện JW chung tay hỗ trợ 600 hộ dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão số 12

In bài viết

Bác sĩ Tú Dung cùng bốn thành viên Bệnh viện JW đã trở về Đà Nẵng, trực tiếp hỗ trợ 600 hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do 2 cơn bão liên tiếp số 12, 13.

Bác sĩ Tú Dung và hành trình trở về sau bão lũ liên tiếp ở Miền Trung

Sau hành trình kéo dài hàng trăm cây số, tập thể Bệnh viện JW Hàn Quốc tuy là những người con tứ xứ nhưng lại có chung một dòng máu Việt ấm nóng - đã có mặt tại Đà Nẵng để kịp thời sẻ chia với bà con sau thiên tai. Trước đó, Bệnh viện JW đã hỗ trợ khẩn 350 phần quà an sinh ngay giữ tâm lũ cho bà con.

Cả buổi sáng, đoàn cùng Bác sĩ Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW trao tận tay gần 300 phần quà đến bà con thôn Phú Hòa 1, thôn Phước Thái và 22 thôn khác của xã Bà Nà, Đà Nẵng. Sau những nụ cười ấm áp ở các điểm tập trung, ekip JW lại tiếp tục theo chân bác sĩ Tú Dung len vào từng con ngõ, ghé từng mái nhà của những cụ già yếu, không thể di chuyển. Mỗi bước chân đi qua một cảnh đời, lại khiến lòng chúng tôi như chùng xuống. Những câu chuyện đau lòng cứ mãi không dứt. Nhà bị cuốn trôi, lúa mất sạch, đồ đạc hư hỏng…

Bệnh viện JW chung tay hỗ trợ 600 hộ dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão số 12 - Ảnh 1.

Bác sĩ Tú Dung lặng người khi đỡ cụ Chiến 70 tuổi với đôi chân yếu ớt, sống cô quạnh giữa căn nhà lạnh lẽo

Thùy Trang – một bạn trẻ Gen Z trong đoàn – đã lặng người khi nghe cụ Chiến, 70 tuổi, kể lại trong run rẩy: "Bão lớn lắm con ơi… nhà cửa tan hoang hết, đâu đâu cũng nước là nước." Giọng cụ khàn đi, không biết vì tuổi già, vì lạnh, hay vì nỗi sợ chưa kịp nguôi sau những ngày kinh hoàng vừa quét qua.

Bệnh viện JW chung tay hỗ trợ 600 hộ dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão số 12 - Ảnh 2.

Bác sĩ Tú Dung cùng ekip Bệnh viện JW vượt đường xa đến vùng hẻo lánh trao quà hỗ trợ người dân bị hư hại nhà cửa sau bão lũ.

Hành trình Ekip Bệnh viện JW ghé thăm những hộ dân bị sập nhà sau bão lũ

Bệnh viện JW chung tay hỗ trợ 600 hộ dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão số 12 - Ảnh 3.

Bác sĩ Tú Dung đau đớn suýt khóc nghẹn khi nhìn cảnh những mái nhà đổ nát

Hai ngày một đêm, hành trình ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Ekip Bệnh viện JW biết rằng, những món quà nhỏ không thể bù đắp hết mất mát, nhưng ít nhất giá trị của sự ấm áp mà nó mang lại đủ để sưởi ấm trái tim miền Trung lúc này.

Miền Trung rồi sẽ hồi sinh sau bão lũ, như cách con người nơi đây luôn chọn đứng dậy từ gian khó. Và trên hành trình ấy, Bệnh viện JW Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành bằng những hoạt động thiết thực, xuất phát từ giá trị cốt lõi mà JW theo đuổi suốt 25 năm qua: "Chất lượng & Nhân văn."

Mỗi phần quà trao đi không chỉ là sẻ chia vật chất, mà còn là cam kết của JW: luôn trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho cộng đồng, mang đến sự an yên trong sức khỏe – và sự ấm áp trong tình người.

Bệnh viện JW Hàn Quốc

Website: https://benhvienjw.vn

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, TP.HCM

Hotline: 09 6868 1111


T. H
từ khóa : hỗ trợ người dân, Bệnh viện JW Hàn Quốc, khắc phục hậu quả, Bác sĩ Tú Dung
AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

Doanh nghiệp 17:18

AEON nỗ lực tạo ra các tác động tích cực bền vững lên môi trường thông qua: thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chuyển đổi mô hình bán lẻ xanh và đầu tư vào giáo dục

Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm triệu đô tại TP HCM

Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm triệu đô tại TP HCM

Doanh nghiệp 10:54

Ngày 18-11-2025, Amway Việt Nam - thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe chính thức khánh thành Kho Trung tâm Amway Việt Nam tại phường Bình Dương, TP HCM.

BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện

BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện

Thị trường 09:56

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, BIDV và Tổng Công ty Thái Sơn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.

Cách Solaria Rise chinh phục thế hệ an cư mới lẫn giới đầu tư

Cách Solaria Rise chinh phục thế hệ an cư mới lẫn giới đầu tư

Thị trường 08:00

Từ người trẻ tìm tổ ấm đầu đời đến gia đình nâng cấp chốn sống, Solaria Rise trở thành điểm hẹn an cư cho nhiều thế hệ tại Waterpoint.

Bình Điền khởi động Chương trình "Hành trình xanh – đất khỏe, cây trồng khỏe"

Bình Điền khởi động Chương trình "Hành trình xanh – đất khỏe, cây trồng khỏe"

Sản xuất - Kinh doanh 17:22

Sự kiện có sự tham gia của các nhà quản lý Nông nghiệp và môi trường địa phương, đại diện các ban ngành, nhà khoa học, khuyến nông cùng hơn 250 bà con nông dân.

Duy Tân hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ

Duy Tân hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp 15:08

Hành trình “Chia sẻ yêu thương” của Duy Tân đã đến TP Huế – nơi người dân đang nỗ lực vượt qua những tổn thất do bão số 12 để lại.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Thị trường 10:30

Tierra Natural Diamond chính thức khai trương cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng – một trong những vị trí sầm uất TP HCM, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn