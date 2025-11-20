Bệnh viện JW chung tay hỗ trợ 600 hộ dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão số 12

Bác sĩ Tú Dung và hành trình trở về sau bão lũ liên tiếp ở Miền Trung

Sau hành trình kéo dài hàng trăm cây số, tập thể Bệnh viện JW Hàn Quốc tuy là những người con tứ xứ nhưng lại có chung một dòng máu Việt ấm nóng - đã có mặt tại Đà Nẵng để kịp thời sẻ chia với bà con sau thiên tai. Trước đó, Bệnh viện JW đã hỗ trợ khẩn 350 phần quà an sinh ngay giữ tâm lũ cho bà con.

Cả buổi sáng, đoàn cùng Bác sĩ Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW trao tận tay gần 300 phần quà đến bà con thôn Phú Hòa 1, thôn Phước Thái và 22 thôn khác của xã Bà Nà, Đà Nẵng. Sau những nụ cười ấm áp ở các điểm tập trung, ekip JW lại tiếp tục theo chân bác sĩ Tú Dung len vào từng con ngõ, ghé từng mái nhà của những cụ già yếu, không thể di chuyển. Mỗi bước chân đi qua một cảnh đời, lại khiến lòng chúng tôi như chùng xuống. Những câu chuyện đau lòng cứ mãi không dứt. Nhà bị cuốn trôi, lúa mất sạch, đồ đạc hư hỏng…

Bác sĩ Tú Dung lặng người khi đỡ cụ Chiến 70 tuổi với đôi chân yếu ớt, sống cô quạnh giữa căn nhà lạnh lẽo

Thùy Trang – một bạn trẻ Gen Z trong đoàn – đã lặng người khi nghe cụ Chiến, 70 tuổi, kể lại trong run rẩy: "Bão lớn lắm con ơi… nhà cửa tan hoang hết, đâu đâu cũng nước là nước." Giọng cụ khàn đi, không biết vì tuổi già, vì lạnh, hay vì nỗi sợ chưa kịp nguôi sau những ngày kinh hoàng vừa quét qua.

Bác sĩ Tú Dung cùng ekip Bệnh viện JW vượt đường xa đến vùng hẻo lánh trao quà hỗ trợ người dân bị hư hại nhà cửa sau bão lũ.

Hành trình Ekip Bệnh viện JW ghé thăm những hộ dân bị sập nhà sau bão lũ

Bác sĩ Tú Dung đau đớn suýt khóc nghẹn khi nhìn cảnh những mái nhà đổ nát

Hai ngày một đêm, hành trình ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Ekip Bệnh viện JW biết rằng, những món quà nhỏ không thể bù đắp hết mất mát, nhưng ít nhất giá trị của sự ấm áp mà nó mang lại đủ để sưởi ấm trái tim miền Trung lúc này.

Miền Trung rồi sẽ hồi sinh sau bão lũ, như cách con người nơi đây luôn chọn đứng dậy từ gian khó. Và trên hành trình ấy, Bệnh viện JW Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành bằng những hoạt động thiết thực, xuất phát từ giá trị cốt lõi mà JW theo đuổi suốt 25 năm qua: "Chất lượng & Nhân văn."

Mỗi phần quà trao đi không chỉ là sẻ chia vật chất, mà còn là cam kết của JW: luôn trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho cộng đồng, mang đến sự an yên trong sức khỏe – và sự ấm áp trong tình người.

