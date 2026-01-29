Dinh dưỡng – Sức khỏe
Ngày 29-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế chính thức đi vào hoạt động tại số 15 đường Hà Nội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng hệ thống y tế địa phương, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước.

Được đầu tư xây dựng và vận hành theo mô hình Hospital – Hotel hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế kết hợp hài hòa giữa điều trị y khoa chuyên sâu và không gian chăm sóc, phục hồi sức khỏe toàn diện. Công trình gồm 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng hơn 23.000 m², quy mô trên 260 giường bệnh. Không gian bệnh viện được thiết kế đồng bộ, hiện đại, chú trọng yếu tố an toàn, xanh và thân thiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế chính thức hoạt động tạo điều kiện để người dân Huế và các tỉnh trong khu vực có thể tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Bệnh viện triển khai hệ thống dịch vụ y tế đa khoa toàn diện với nhiều chuyên khoa như: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát… Cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm và y đức.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế Bệnh viện triển khai hệ thống dịch vụ y tế đa khoa toàn diện.

Song hành với nguồn nhân lực chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới, phục vụ hiệu quả cho công tác tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị chuyên sâu. Tiêu biểu có thể kể đến các thiết bị như: MRI 3.0 Tesla, CT Spectral 512, DSA Azurion, hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số AMULET Innovality, X-quang động toàn trục Shimadzu, hệ thống nội soi tiêu hóa EVIS X1 4K tích hợp AI của Olympus, hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz thế hệ mới nhất, cùng nhiều công nghệ y khoa tiên tiến khác.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại.

Với định hướng phát triển bền vững, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế khẳng định vai trò là công trình y tế trọng điểm hoạt động với sứ mệnh: "Chữa lành bằng tri thức - Kết nối bằng lòng nhân ái - Phụng sự vì sức khỏe cộng đồng", lấy chuyên môn y khoa và sự thấu hiểu người bệnh là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động.

Việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế chính thức đi vào hoạt động không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân Huế và khu vực lân cận, mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập, thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

