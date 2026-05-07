07/05/2026 13:00

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh – 20 năm vì sức khỏe cộng đồng

Suốt 20 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn bền bỉ với hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí cho cộng đồng

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026), ngày 8-5-2026 (từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 00), Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh sẽ triển khai chương trình tri ân khách hàng như tặng một phần quà và miễn phí công khám bệnh.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Trải dài trong suốt quá trình, từ khi thành lập đến lúc phát triển bền vững như hiện nay, ngoài hoạt động chuyên môn, việc tham gia các hoạt động xã hội, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho cộng đồng luôn được Bệnh viện đặc biệt quan tâm thực hiện, nhằm đóng góp một phần cho xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cũng như lan tỏa tinh thần nhân văn "lương y như từ mẫu". Do đó, những hoạt động khám bệnh miễn phí cho người dân, người lao động… không chỉ được thực hiện trong dịp kỷ niệm ngày thành lập mà còn thực hiện nhiều đợt hằng năm.

Bà Nguyễn Thị Bé - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh, trao quà cho người lao động khó khăn

Bên cạnh các hoạt động khám bệnh miễn phí tự tổ chức, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh còn thường xuyên phối hợp với địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể như Công đoàn phường Tân Tạo, Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam… nhằm tổ chức các chương trình truyền thông về sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 hộ gia đình chính sách, neo đơn, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí

Song song đó, để tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người lao động, Bệnh viện có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính (bao gồm cả ngày thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần). Đồng thời, Bệnh viện cũng tiếp nhận khám chữa bệnh cho các công ty Bảo hiểm tư nhân như Bảo Minh, PVI, Pacific Cross, Payaya..

Không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh thành lập từ năm 2006, tiền thân là Bệnh viện Phụ sản Quốc Ánh. Năm 2007, Bệnh viện chuyển đổi mô hình hoạt động sang Bệnh viện đa khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Sau gần 20 năm phát triển, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh đã từng bước khẳng định vị thế là cơ sở y tế tư nhân uy tín, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân, người lao động khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh khám bệnh miễn phí cho người lao động khó khăn

Hiện nay, quy mô Bệnh viện đã được mở rộng, từ 116 giường bệnh ban đầu lên gần 200 giường bệnh, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, diện tích sử dụng gần 12.000 m², đáp ứng trung bình hơn 300 lượt khám mỗi ngày.

Bệnh viện đã đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại như: Máy CT, máy MRI, máy C-Arm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy chụp nhũ ảnh, máy siêu âm tim, máy xét nghiệm, hệ thống máy gây mê và giúp thở,… cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao.

Hiện nay, Bệnh viện có 18 khoa chuyên môn và 5 phòng chức năng, thực hiện hiệu quả nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện không ngừng phát triển các chuyên khoa sâu như ung bướu, chấn thương chỉnh hình, răng – hàm – mặt, da liễu – thẩm mỹ và hỗ trợ sinh sản (IVF).

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tham gia chương trình truyền thông sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Đặc biệt, Bệnh viện còn phối hợp, hỗ trợ giảm tải cho Bệnh viện Chợ Rẫy, tập trung ở hai chuyên khoa là chấn thương chỉnh hình và chấn thương sọ não. Song song đó, Bệnh viện đang hợp tác chuyên môn với các bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, góp phần tăng cường chất lượng đội ngũ và nâng cao hiệu quả điều trị.

Thời gian tới, với định hướng phát triển bền vững, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng đến trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân.

Thông tin liên hệ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC ÁNH

Địa chỉ: 104–110, đường số 54, KDC Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP HCM

Điện thoại: 028 3636 4144

