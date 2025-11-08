Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh: Thẩm mỹ chuẩn y khoa - An toàn - Tự nhiên

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh được thành lập từ năm 2006, chuyên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh toàn diện với nhiều chuyên khoa trọng yếu, bao gồm: Nội, Ngoại, Sản Phụ khoa, Nhi khoa, Khoa Ung Bướu, Giải phẫu bệnh lý – Sinh học phân tử Chấn thương chỉnh hình, Cấp cứu 24/24 và nhiều khoa khác.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để bảo đảm chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Bệnh viện cũng tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT và triển khai các dịch vụ tiện ích như khám sức khỏe định kỳ, khám tại nhà, mang lại sự an tâm và tiện lợi tối đa cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh luôn mang lại sự an tâm và tiện lợi cho người bệnh

Giữ nét riêng để đẹp tự nhiên

Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ ngày càng đa dạng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, việc đưa thẩm mỹ vào khuôn khổ quy chuẩn y tế nghiêm ngặt là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, với định hướng xây dựng mô hình làm đẹp dựa trên nền tảng y học vững chắc, quy trình chuẩn bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp an toàn của cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh đã thành lập Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ - Da liễu.

Bệnh nhân được thăm khám kỹ trước khi làm phẫu thuật

Bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Nguyễn Bảo Anh - là người định hướng chuyên môn của Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ – Da liễu Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, cho biết Khoa hướng đến mô hình làm đẹp dựa trên ba yếu tố cốt lõi "Y học – An toàn – Cá nhân hóa". Theo đó, mọi quy trình thẩm mỹ, dù lớn hay nhỏ, đều được chuẩn hóa như một ca điều trị nội trú. Điều này có nghĩa là khách hàng được khám tiền phẫu thuật kỹ lưỡng; thực hiện các xét nghiệm cần thiết, phẫu thuật trong môi trường vô khuẩn nghiêm ngặt của phòng mổ áp lực dương. Đồng thời, được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu chuyên nghiệp bởi đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ của bệnh viện. "Trong triết lý của chúng tôi, thẩm mỹ không chỉ là kỹ thuật làm đẹp đơn thuần, mà phải được đặt dưới nền tảng y học nghiêm túc. Mỗi khách hàng đều được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tư vấn và định hướng phương pháp phù hợp nhất với thể trạng, cơ địa. Kỹ thuật hiện đại chỉ là công cụ hỗ trợ – điều cốt lõi là bác sĩ phải hiểu rõ cơ thể và giới hạn an toàn của mỗi người để can thiệp một cách nhân văn"- BS.CKII Nguyễn Bảo Anh nhấn mạnh.

Đa chuyên khoa phối hợp

Với nền tảng y khoa vững chắc của một bệnh viện đa khoa, Khoa Thẩm mỹ – Da liễu không hoạt động độc lập mà được hỗ trợ toàn diện bởi đội ngũ bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, từ khoa Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Gây mê hồi sức, đến khoa Sản, Răng – Hàm - Mặt... Sự phối hợp đa chuyên khoa này đóng vai trò then chốt trong việc xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm mọi vấn đề sức khỏe của khách hàng (như tiền sử bệnh lý, phản ứng dị ứng,…) đều được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đội ngũ chuyên môn được đào tạo, tu nghiệp tại nước ngoài (Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu…) tích lũy nhiều tinh hoa trong nghề và bắt kịp các xu hướng làm đẹp của thế giới, hạ tầng kỹ thuật của bệnh viện cũng được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế. Hệ thống phòng mổ vô khuẩn với máy gây mê thế hệ mới; hệ thống hồi sức cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu trong thẩm mỹ tạo hình là cam kết cụ thể về tính an toàn trong mỗi ca phẫu thuật.

Phương pháp trẻ hóa da đa tầng - xu hướng thẩm mỹ y khoa hiện đại

Theo đại diện Bệnh viện, hiện nay, Khoa đang phát triển toàn diện nhiều nhóm dịch vụ, từ phẫu thuật tạo hình gương mặt, vóc dáng đến các liệu trình trẻ hóa da chuyên sâu. Trong đó, các dịch vụ thẩm mỹ cơ thể như nâng ngực, tạo hình mông nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ nội soi hiện đại. Kỹ thuật nội soi giúp tăng độ chính xác lên mức tối đa, giảm thiểu tổn thương, giảm sưng đau, rút ngắn thời gian hồi phục và đạt được kết quả tự nhiên nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực trẻ hóa da, Bệnh viện Quốc Ánh đã làm chủ giải pháp trẻ hóa da đa tầng – sự kết hợp khoa học giữa công nghệ tiên tiến (Laser vi điểm, RF) và y học tái tạo (PRP tự thân, tế bào gốc). Phương pháp này tác động vào nhiều lớp của cấu trúc da, kích thích tăng sinh collagen – elastin tự nhiên, giúp da săn chắc và phục hồi sức sống từ bên trong. Đây là xu hướng thẩm mỹ y khoa hiện đại: can thiệp tối thiểu, hiệu quả tối đa, không cần nghỉ dưỡng dài ngày.

Nhằm xây dựng một trung tâm thẩm mỹ y khoa toàn diện, sắp tới Bệnh viện và Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ – Da liễu sẽ mở rộng hợp tác quốc tế với các trung tâm đào tạo và chuyên gia thẩm mỹ nước ngoài để cập nhật các kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật có hỗ trợ nội soi và thẩm mỹ tái tạo. "Điều mà Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh hướng tới là một nền thẩm mỹ an toàn, đúng y khoa và nhân văn. Chúng tôi không chỉ tạo nên vẻ đẹp bên ngoài, mà giúp khách hàng tìm lại sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong. Cam kết này không chỉ là lời hứa về chất lượng dịch vụ, mà còn là trách nhiệm đạo đức của một cơ sở y tế"- BS.CKII Nguyễn Bảo Anh cam kết.