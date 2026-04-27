Thị trường
27/04/2026 22:11

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao

In bài viết

Tối 20-4-2026 tại Landmark 81, Behn Meyer Agricare Việt Nam tổ chức hội nghị khách hàng “Creating Value - Leading the Future”, quy tụ đối tác toàn quốc.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân mà còn mở đầu cho chiến lược phát triển dài hạn, kiên định với sứ mệnh kiến tạo giá trị cho nông nghiệp thông qua các dòng sản phẩm chất lượng cao như Entec, Nitrophoska, Novatec, Fruit Ace… Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, Behn Meyer lựa chọn đồng hành cùng khách hàng theo hướng bền vững, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao - Ảnh 1.

Ba giá trị cốt lõi Tự hào - Bản lĩnh - Cam kết được truyền tải xuyên suốt chương trình. Trong đó, "Tự hào" đến từ việc mang đến những sản phẩm chất lượng, tạo dựng niềm tin cho nhà nông và hệ thống phân phối. "Bản lĩnh" thể hiện ở định hướng tiên phong dẫn dắt thị trường, kiên định với các giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, góp phần giúp cây trồng phát triển toàn diện, nâng cao hiệu quả canh tác và bảo vệ tài nguyên nông nghiệp.

Đặc biệt, tinh thần "Cam kết" đánh dấu bằng bước đi chiến lược với việc ra mắt nhóm "Chuyên gia cây trồng Behn Meyer" chính là đội ngũ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng nhà phân phối, sát cánh cùng nhà nông trong việc tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm; đồng thời dẫn dắt hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới, tạo ra các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thực tiễn canh tác tại mỗi khu vực. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành dài hạn, lấy hiệu quả và giá trị bền vững của nhà nông làm trung tâm.

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao - Ảnh 1.

Tiếp nối thành công của hội nghị, sáng 21-4-2026, Behn Meyer Agricare Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà kho 2 thuộc Dự án Giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong năng lực vận hành. Với hệ thống lưu trữ hiện đại và quy trình quản lý chặt chẽ, nhà kho mới góp phần tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao tốc độ và hiệu quả phân phối trên toàn quốc.

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phú - Tổng Giám đốc công ty nhấn mạnh việc đưa Nhà kho 2 vào vận hành sẽ gia tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao tính linh hoạt trong phân phối và tạo nền tảng cho các chiến lược phát triển dài hạn.

Chuỗi sự kiện trong hai ngày 20 và 21-4 không chỉ củng cố mối quan hệ với khách hàng, mà còn thể hiện rõ chiến lược phát triển toàn diện của Behn Meyer Agricare Việt Nam từ nâng cao năng lực kỹ thuật đến đầu tư hạ tầng vận hành. Tất cả hướng đến mục tiêu chung: kiến tạo giá trị bền vững và góp phần phát triển tương lai nông nghiệp Việt Nam.

PV
từ khóa : Behn Meyer Agricare VietNam
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn