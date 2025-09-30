Bảo Việt Nhân Thọ: Doanh nghiệp Việt Nam tiên phong vì người Việt

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt và đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ, việc một doanh nghiệp nội địa như Bảo Việt Nhân thọ giữ vững vị trí dẫn đầu không chỉ thể hiện năng lực kinh doanh vượt trội mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược lấy con người làm trung tâm – cả trong phục vụ khách hàng lẫn phát triển đội ngũ.

Dấu ấn tăng trưởng ấn tượng giữa bức tranh thị trường đầy biến động

Theo số liệu công bố từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu khai thác mới toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ lũy kế đến tháng 6/2025 đạt khoảng 11.915 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ chiếm 21,9% thị phần doanh thu khai thác mới, với mức tăng trưởng 40,4% – một con số ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn về tăng trưởng.

Đặc biệt, với kênh đại lý truyền thống, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu với 37,6% thị phần doanh thu khai thác mới. Không chỉ là những con số, đó là minh chứng cho niềm tin của khách hàng, cho sự tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng tư vấn viên – những "đại sứ" của thương hiệu. Tính đến cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp này đã có nhiều tháng liên tiếp duy trì tăng trưởng dương, thể hiện sức khỏe tài chính ổn định và năng lực thích ứng linh hoạt trong một ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn từ biến động kinh tế - xã hội.

Chiến lược nhân sự: Tuyển đúng, đào tạo bài bản, giữ chân bằng giá trị nhân văn

Không chỉ vượt trội về kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ còn dẫn đầu thị trường về số lượng tuyển dụng tư vấn viên mới, với gần 10.000 tư vấn viên gia nhập chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, chiếm 21,75% toàn ngành. "Nâng cao chất lượng tuyển dụng, chú trọng huấn luyện, hỗ trợ sát sao để người mới sống được với nghề bằng thu nhập, gắn bó với nghề bằng sự thấu hiểu giá trị nhân văn và được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động" – đó là cam kết rõ ràng từ chiến lược phát triển con người của Bảo Việt Nhân thọ.

Môi trường làm việc lý tưởng – yếu tố cốt lõi tạo nên thành công bền vững

Năm 2025, lần thứ 7 Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" cùng 2 giải thưởng đồng hành: Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tốt nhất; và Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững. Theo khảo sát độc lập của Tạp chí Nguồn nhân lực Châu Á, Bảo Việt Nhân thọ đạt điểm số vượt trội ở cả ba nhóm tiêu chí đánh giá: cốt lõi, cá nhân và tập thể.

Tiêu chí cốt lõi (gắn kết người lao động với doanh nghiệp): 4.87 điểm (so với trung bình 3.86)

Tiêu chí cá nhân (tạo động lực làm việc): 4.91 điểm (so với trung bình 3.95)

Tiêu chí tập thể (văn hóa làm việc nhóm): 4.94 điểm (so với trung bình 4.04)

Hành trình gần 3 thập kỷ – vì người Việt và do người Việt kiến tạo

Phát biểu về định hướng phát triển của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Phi – Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ:

"Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ của người Việt và vì lợi ích của người Việt. Để có được kết quả hôm nay, Bảo Việt Nhân thọ biết ơn sự tin tưởng của khách hàng, sự đồng hành của cộng đồng và đặc biệt là tinh thần làm việc bền bỉ, tận tâm của đội ngũ nhân sự. Trong thời gian tới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng công nghệ hiện đại, sự tận tâm, sáng tạo trong công việc và kết nối nhiều nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam".

Từ những con số ấn tượng về thị phần đến môi trường làm việc nhân văn, từ sự phát triển đội ngũ vững vàng đến dịch vụ bảo hiểm vì con người – mọi yếu tố đã hội tụ trong một mô hình doanh nghiệp Việt điển hình: phát triển bằng nội lực, vì lợi ích cộng đồng, dựa trên những giá trị bền vững.

Doanh nghiệp quốc dân, dẫn đầu bằng bản sắc Việt

Trong một thị trường mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang mở rộng sự hiện diện, Bảo Việt Nhân thọ vẫn giữ vững bản lĩnh là doanh nghiệp Việt tiên phong, không chỉ bằng hiệu quả kinh doanh mà còn bằng chất lượng dịch vụ đậm tính nhân văn, niềm tin của khách hàng, và một hệ sinh thái nhân sự gắn kết, vững mạnh.

Từ một hành trình bắt đầu từ khát vọng "người Việt làm chủ dịch vụ bảo hiểm cho người Việt", đến hôm nay, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành biểu tượng của một thương hiệu quốc gia: vững vàng, tận tâm, và không ngừng đổi mới để bảo vệ hàng triệu gia đình Việt bằng các sản phẩm nhân thọ tiêu chuẩn quốc tế.