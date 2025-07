Bảo hiểm y tế: Điểm tựa sức khỏe, vững bước tương lai

In bài viết

Khẳng định vai trò trụ cột an sinh, chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và nhà nước đã và đang là điểm tựa vững chắc bảo vệ sức khỏe toàn dân, hướng tới một tương lai bền vững.

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) nhân văn của Việt Nam, không vì mục đích lợi nhuận, đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Với tỉ lệ bao phủ hơn 93% dân số tính đến cuối năm 2023, BHYT đang ngày càng tiệm cận mục tiêu toàn dân, bảo đảm mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo, đều được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

San sẻ gánh lo, tiếp thêm hy vọng

Thực tế đã chứng minh, tấm thẻ BHYT không chỉ đơn thuần là một phương thức thanh toán viện phí, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tinh thần tương thân tương ái "lúc lành đùm lúc ốm". Quỹ BHYT được hình thành từ sự đóng góp của số đông đã trở thành nguồn tài chính bền vững, chi trả cho hàng trăm triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm, giúp hàng triệu người vượt qua khó khăn khi chẳng may đau ốm, bệnh tật.

Câu chuyện của bà N.T.N.T, một người phụ nữ 60 tuổi bán vé số tại TP HCM, là một minh chứng sống động cho giá trị nhân văn của chính sách BHYT. Giữa đêm khuya, bà bị nhồi máu cơ tim cấp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tài sản duy nhất của hai vợ chồng già lúc đó là 150 tờ vé số chưa bán hết. Chi phí can thiệp nong tim lên tới hàng chục triệu đồng là một con số không tưởng. May mắn thay, bà có thẻ BHYT. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực TP Thủ Đức đã quyết định can thiệp cứu người trước và chính tấm thẻ BHYT đã trở thành điểm tựa tài chính, chi trả phần lớn chi phí, giúp bà vượt qua cơn bạo bệnh. Nếu không có BHYT, gánh nặng viện phí có thể đã cuốn trôi mọi nỗ lực mưu sinh và hy vọng sống của bà.

BHYT là điểm tựa vững chắc bảo vệ sức khỏe toàn dân, hướng tới một tương lai bền vững

Không chỉ với những ca bệnh cấp tính, với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài và tốn kém, vai trò của BHYT càng được thể hiện rõ nét. Anh T.T.H (TP HCM), một công nhân mắc suy thận độ 3, đã phải đối mặt với tuyệt vọng khi chi phí điều trị trong 9 tháng lên tới hơn 500 triệu đồng, khiến gia đình khánh kiệt. Chỉ đến khi tham gia BHYT, anh mới tìm lại được hy vọng. Tấm thẻ BHYT, ban đầu theo diện tự nguyện, sau đó là chế độ cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí, đã trở thành "tấm vé" duy trì sự sống cho anh trong suốt hơn 6 năm chạy thận.

Những câu chuyện như của bà T., anh H. không phải là cá biệt. Thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, Quỹ BHYT đã chi trả cho nhiều bệnh nhân với chi phí lên tới hàng tỉ đồng mỗi năm. Điều này khẳng định phạm vi chi trả của BHYT tại Việt Nam là không giới hạn, bao gồm hàng ngàn loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, giúp người bệnh yên tâm điều trị mà không phải bán nhà, bán đất hay vay nợ chồng chất.

Xây dựng nền tảng an sinh vững chắc

Giá trị của BHYT không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho từng cá nhân mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Người có thu nhập thấp, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi... đều được nhà nước hỗ trợ hoặc cấp thẻ BHYT miễn phí, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Tại một đô thị lớn và năng động như TP HCM, nơi tập trung đông đảo người lao động từ khắp mọi miền đất nước, việc phát triển và duy trì bền vững BHYT toàn dân là một nhiệm vụ trọng tâm. BHXH Khu vực XXVII đã và đang nỗ lực không ngừng để tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia, đặc biệt là nhóm người lao động tự do, người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bởi hơn ai hết, họ là những người dễ bị tổn thương nhất khi rủi ro sức khỏe xảy ra.

Việc tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân với chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi đồng đóng góp vào Quỹ BHYT hôm nay không chỉ là một khoản "tiết kiệm" cho sức khỏe của riêng mình, mà còn là sự chung tay giúp đỡ những người kém may mắn hơn, góp phần xây dựng một lưới an sinh xã hội vững chắc và nhân ái.

Nhìn về tương lai, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của ngành BHXH và sự chung tay của toàn xã hội, chính sách BHYT sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng quyền lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đầu tư cho BHYT chính là đầu tư cho sức khỏe nhân dân, đầu tư cho một tương lai ổn định, thịnh vượng của đất nước. Mỗi người dân hãy trang bị cho mình và người thân tấm thẻ BHYT, bởi đó không chỉ là sự bảo vệ về mặt tài chính, mà còn là sự bảo đảm cho một tương lai khỏe mạnh và vững bước đi lên.