Bảo Anh giữ nhịp làm việc đều đặn với âm nhạc và kinh doanh

Dấu ấn nỗ lực khi trở lại truyền hình thực tế

Bảo Anh tham gia chương trình với tinh thần cởi mở và sẵn sàng thử thách bản thân. Thay vì lựa chọn vùng an toàn, nữ ca sĩ chủ động hòa nhập cùng các nghệ sĩ trẻ, tham gia tập luyện và ghi hình với cường độ cao.

Hình ảnh Bảo Anh làm việc nghiêm túc, giữ thái độ chuyên nghiệp, vui tươi nhưng vẫn nhường đất diễn cho đàn em trong suốt quá trình tham gia chương trình phần nào phản ánh tinh thần làm nghề mà cô duy trì nhiều năm qua.

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình

Nữ ca sĩ sinh năm 1992 bày tỏ quan điểm rằng con cái không phải là gánh nặng, mà là động lực để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Song song với vai trò làm mẹ, Bảo Anh tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Cô cho biết sẽ tiếp tục sáng tác, biểu diễn và làm nghề với một tâm thế mới – chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Những trải nghiệm trong hành trình làm mẹ không chỉ giúp cô cân bằng cuộc sống mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nữ ca sĩ gửi gắm nhiều cảm xúc và câu chuyện ý nghĩa hơn vào âm nhạc, đúng với mong muốn mang đến sự đồng cảm và sẻ chia cho khán giả.

Dấu ấn kinh doanh với vai trò co-founder

Song song với âm nhạc, Bảo Anh còn theo đuổi con đường kinh doanh với vai trò đồng sáng lập (co-founder) thương hiệu King’s Pet by Bao Anh, được công bố từ năm 2022. Sau hơn hai năm phát triển, King’s Pet by Bao Anh đã ghi dấu ấn trên thị trường khi được vinh danh tại Next Awards 2024 – giải thưởng tôn vinh các cá nhân và thương hiệu trẻ có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh và tiêu dùng.

Bảo Anh cùng ông Võ Hồng Đức – đồng sáng lập thương hiệu – đã trực tiếp tham dự và nhận giải.

Phát biểu tại sự kiện, Bảo Anh cho biết giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời cũng là động lực để cô và đội ngũ tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm, hướng đến việc mang lại những giải pháp dinh dưỡng tốt hơn cho thú cưng Việt.

Ra mắt từ tháng 7-2022, King’s Pet by Bao Anh nhanh chóng xây dựng vị thế trong phân khúc thức ăn thú cưng cao cấp. Thương hiệu cũng cho thấy tham vọng mở rộng khi từng tham gia triển lãm Pet Fair 2024 tại Bangkok (Thái Lan), đánh dấu bước tiếp cận thị trường quốc tế của một thương hiệu pet food do nghệ sĩ Việt đồng sáng lập.

Ra mắt sản phẩm mới, mở rộng hướng đi kinh doanh

Trong năm 2025, King’s Pet by Bao Anh giới thiệu bộ đôi Hạt Siêu Topping Cá Ngừ, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu trong phân khúc thức ăn khô cao cấp dành cho mèo tại Việt Nam.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa ở nhiệt độ -40°C, giúp chuyển hóa pate cá ngừ tươi thành dạng viên và dạng bột, qua đó giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng. Phần topping được đóng gói riêng biệt thay vì trộn sẵn với hạt, hạn chế tình trạng dễ ẩm, mốc hoặc xuống vị trong quá trình bảo quản.

Bộ đôi Hạt Siêu Topping Cá Ngừ có hàm lượng protein lên đến 32%, với hai dòng công dụng rõ ràng. Phiên bản Hỗ trợ Tiết niệu sử dụng DL-Methionine nhằm duy trì độ pH nước tiểu ổn định, trong khi phiên bản Hỗ trợ Búi lông ứng dụng Lignocellulose – chất xơ không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột và hỗ trợ đào thải búi lông.

Nhìn lại chặng đường hoạt động năng nổ trong thời gian qua, Bảo Anh dần dần đang lựa chọn một nhịp điệu làm việc chậm nhưng chắc. Không ồn ào tạo sự chú ý, nữ ca sĩ duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, chăm lo cho gia đình và từng bước mở rộng con đường kinh doanh.