31/03/2026 14:48

Amway Việt Nam tiếp tục đồng hành “ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”

Amway Việt Nam tiếp tục cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Ngày 30-03-2026, hưởng ứng chuỗi hoạt động của "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam" năm 2026 do Bộ Công Thương phát động tại thành phố biển Nha Trang, Amway Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Năm 2026, chương trình được triển khai với chủ đề "An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững", tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Thông qua chuỗi hoạt động truyền thông và tương tác trực tiếp với người dân, chương trình khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời nâng cao hiểu biết về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Với vai trò là doanh nghiệp đồng hành, Amway Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tiêu dùng minh bạch và bền vững. Cụ thể trong phiên tọa đàm chuyên đề thuộc khuôn khổ chương trình, đại diện Amway tập trung trao đổi về chủ đề "An toàn thông tin cho người tiêu dùng trong kỉ nguyên Số", một trong những vấn đề cốt lõi của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay, được nhấn mạnh trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và trong định hướng chủ đề "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2026.

Một trong những đóng góp nổi bật khác của Amway trong khuôn khổ chương trình tại Nha Trang là tham gia và chủ trì gian hàng "Góc tư vấn người tiêu dùng", nơi các chuyên gia tư vấn của Amway trực tiếp chia sẻ kiến thức và kỹ năng giúp người dân trở thành "những Người tiêu dùng thông thái" trong việc "Hiểu đúng, Dùng đúng" các sản phẩm thực phẩm chức năng đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tại đây, người tiêu dùng được hướng dẫn:

Nhận diện sản phẩm đầy đủ thông tin và sản phẩm thiếu minh bạch, từ đó hiểu rõ các tiêu chuẩn về nhãn mác và thông tin bắt buộc trên sản phẩm. Phân biệt quảng cáo đúng quy định và quảng cáo sai sự thật, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và kênh trực tuyến. Hướng dẫn thực hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua các giải pháp công nghệ giúp người dùng tự kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm một cách minh bạch. Hướng dẫn vào các trang thông tin chính thống bao gồm cách nhận diện website chính thức và phòng tránh các trang giả mạo thương hiệu của các công ty kinh doanh và sản xuất để có thông tin toàn diện về các sản phẩm trước khi thực hiện mua và sử dụng.

Thông qua các hoạt động này, Amway Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và thân thiện với môi trường.

Trước đó vào ngày 12-3-2026 trong khuôn khổ lễ phát động tại địa bàn Hà Nội, Amway Việt Nam cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Sở Công thương Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Từ đó, Amway Việt Nam kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thông điệp tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, tiêu dùng an toàn, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng minh bạch và đáng tin cậy cho cộng đồng.

Chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: "Tại Amway, chúng tôi luôn đặt con người và khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Amway cam kết tiếp tục đổi mới công nghệ và quy trình để mang đến các giải pháp sống xanh, đồng thời đảm bảo môi trường giao dịch minh bạch, an toàn và bảo vệ tối đa dữ liệu cá nhân của khách hàng."

Các hoạt động liên tục và xuyên suốt đồng hành cùng Bộ Công Thương và các địa phương trong chuỗi hoạt động của Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2026 khẳng định cam kết của Amway đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của Amway - Tập đoàn Bán hàng trực tiếp số 1 thế giới 13 năm liên tiếp theo bảng xếp hạng DSN Global 100 - trong việc thúc đẩy các chuẩn mực minh bạch và trách nhiệm của ngành Bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

PV
từ khóa : người tiêu dùng, thành phố Biển, chuyển đổi số, Amway
Agribank cùng Thanh Hóa triển khai Kiosk hành chính công thông minh

Agribank cùng Thanh Hóa triển khai Kiosk hành chính công thông minh

Doanh nghiệp 14:48

Sáng 30-3-2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa.

Ngân hàng số Cake mở dịch vụ nhận tiền quốc tế trong ngày

Ngân hàng số Cake mở dịch vụ nhận tiền quốc tế trong ngày

Ngân hàng 14:31

Ngân hàng số Cake chính thức vận hành dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX, cho phép người dùng nhận tiền từ nước ngoài và ghi có vào tài khoản trong ngày.

AI đang tái định hình ngành bảo hiểm Việt Nam như thế nào?

AI đang tái định hình ngành bảo hiểm Việt Nam như thế nào?

Bảo hiểm 13:12

Những doanh nghiệp AI-first như Techcom Life và Techcom Insurance đang đưa Việt Nam hội nhập nhanh vào làn sóng InsurTech

Ngân hàng hiến kế giúp tiểu thương minh bạch dòng tiền, hộ kinh doanh rộng cửa vay vốn

Ngân hàng hiến kế giúp tiểu thương minh bạch dòng tiền, hộ kinh doanh rộng cửa vay vốn

Ngân hàng 13:12

Minh bạch dòng tiền trở thành yêu cầu bắt buộc khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai, đồng thời là “chìa khóa” để mở rộng cơ hội vay vốn.

Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp cho học sinh tại vùng biên giới

Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp cho học sinh tại vùng biên giới

Thị trường 12:00

Ngày 27-03-2026, Roche Pharma Việt Nam cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp tại điểm trường Aró, Trường Mầm non Lăng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

Charmora City Nha Trang: Lựa chọn nhà ở cho người trẻ năng động

Charmora City Nha Trang: Lựa chọn nhà ở cho người trẻ năng động

Cơ hội an cư 10:23

Nhiều người trẻ hiện nay không còn chờ đến khi lập gia đình mới nghĩ đến chuyện mua nhà.

Honda Việt Nam - 30 năm vì một xã hội phát triển bền vững

Honda Việt Nam - 30 năm vì một xã hội phát triển bền vững

Giáo dục 08:40

(NLĐ) - Ba thập kỷ phát triển, Honda Việt Nam bền bỉ theo đuổi phát triển xanh, giao thông an toàn, giá trị lâu dài cho cộng đồng.


