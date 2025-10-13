AIA Việt Nam tiếp tục hành trình “Vì một hành tinh xanh”

Chiến dịch lần này với hoạt động trồng mới cây non tại rừng phòng hộ Cần Giờ (TP HCM) - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Chương trình do AIA Việt Nam phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TP HCM tổ chức, thu hút gần 100 nhân viên và đại lý tham gia.

Hoạt động trồng cây lần này nằm trong chiến lược phát triển bền vững và cam kết ESG (môi trường - xã hội - quản trị) của AIA Việt Nam, thể hiện nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hướng đến một tương lai khỏe mạnh, bền vững hơn.

Tại chương trình, đại diện ban quản lý rừng phòng hộ chia sẻ về vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong việc hấp thụ khí CO₂, điều hòa không khí và bảo vệ đa dạng sinh học. Những trải nghiệm thực tế này giúp các tình nguyện viên của AIA Việt Nam hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc gìn giữ và tái tạo môi trường sống - từ đó lan tỏa tinh thần sống xanh đến cộng đồng.

Khởi động từ năm 2021, chiến dịch "Vì một hành tinh xanh" của AIA Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình trồng 1 tỉ cây xanh. Sau 5 năm triển khai, AIA Việt Nam đã phối hợp cùng các Ban quản lý rừng phòng hộ và vườn quốc gia trên cả nước như Rừng phòng hộ Cần Giờ (TP HCM), Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) và Rừng phòng hộ Hà Trung (Thanh Hóa) trồng mới gần 27.000 cây xanh - góp phần tạo nên những "lá phổi xanh" bền vững và giảm phát thải tại các khu vực sinh thái trọng yếu.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Marketing và hoạch định giá trị cam kết AIA Việt Nam, chia sẻ: "Với cam kết ESG và tầm nhìn dài hạn, AIA Việt Nam mong muốn mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên thay đổi tích cực cho hành tinh, nơi mọi người có thể sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành trình kết nối giữa doanh nghiệp, con người và thiên nhiên".

Thông qua những chương trình bền bỉ "Vì một hành tinh xanh", AIA Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần sống tích cực, cùng cộng đồng hiện thực hóa hành trình "Sống khỏe hơn - lâu hơn - hạnh phúc hơn".