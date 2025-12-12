Mô hình đổi mới sáng tạo nào sẽ tạo chuyển biến cho khởi nghiệp tại việt nam?

Khác với các trung tâm đổi mới sáng tạo theo lối cũ, thiếu cơ chế tạo giá trị ngay từ ngày đầu vận hành, mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thế hệ mới 4.0 - CT Innovation Hub 4.0 của CT Group, đang được vận hành thực tế tại địa chỉ 20 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM, được thiết kế như một Hệ vận hành sáng tạo toàn diện, nơi đam mê được kích hoạt, tài năng được kết nối và ý tưởng được chuyển hóa thành giá trị thực.

CT Innovation Hub 4.0 trở thành điểm đến học hỏi của người trẻ

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế khởi nghiệp của người trẻ tại Việt Nam, với phần lớn dự án non trẻ phải đối diện rủi ro ngay từ bước đầu và phần lớn thất bại khi chưa kịp chạm tới thị trường thật. Những con số đáng lo ngại về tỷ lệ khởi nghiệp thất bại lên đến 70%, dẫn đến nhiều hệ lụy như gia đình mất tài sản, người trẻ bỏ cuộc giữa chừng… cho thấy hệ sinh thái hiện tại còn thiếu một mô hình đủ mạnh để bảo vệ người trẻ khỏi những tổn thất không đáng có và đồng thời dẫn dắt họ đến con đường tạo giá trị thực.

Từ bối cảnh đó, CT Group nhận thấy nhu cầu cần một mô hình đổi mới sáng tạo có khả năng giảm rủi ro ngay từ điểm khởi đầu, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận thị trường thật trong môi trường an toàn hơn.

"Đây là bài toán thú vị và chúng tôi rất thích giải bài toán này. Mô hình của chúng tôi đang triển khai có thể giúp giảm được tỷ lệ khởi nghiệp thất bại", ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group nói.

Tại Phần Lan, các trung tâm sáng tạo tư nhân cung cấp bài toán đồng thời tiếp nhận trực tiếp các bài toán từ doanh nghiệp, đưa vào chương trình đào tạo khởi nghiệp và nghiên cứu, từ đó tạo ra các giải pháp có tính ứng dụng cao. Chính cách tiếp cận này giúp Phần Lan liên tục chuyển dịch sang nền kinh tế công nghệ cao. Trong khi đó, tại Israel – quốc gia được mệnh danh là "cái nôi của startup" lại tạo ra cơ chế thương mại hóa cực nhanh thông qua mô hình "Fund of Funds", trong đó đề bài được doanh nghiệp cung cấp, Chính phủ bảo chứng và trường đại học giải quyết.

CT Group vận hành mô hình này với cơ chế mới kết nối giữa cung và cầu thông qua chuỗi các giải pháp công nghệ cao: giải bài toán thật – tạo giá trị thật – tạo ra lợi nhuận thật với điểm then chốt nằm ở khả năng biến toàn bộ quá trình sáng tạo một cách có lợi nhuận. Công thức tạo ra lợi nhuận của mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo này dựa trên 3 công nghệ lõi: Web3, Blockchain và AI.

Khi triển khai thực tế, mô hình mang lại lợi ích rõ rệt cho cả ba phía: người trẻ có thể khởi nghiệp an toàn hơn nhờ tiếp cận trực tiếp bài toán thật và được giảm rủi ro tài chính thông qua cơ chế thương mại hóa nhanh; doanh nghiệp có thêm một nguồn lực sáng tạo mạnh mẽ, nơi các nhóm tài năng liên tục đưa ra lời giải tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và phát triển sản phẩm với chi phí R&D thấp hơn; còn xã hội hưởng lợi từ một hạ tầng đổi mới sáng tạo có lợi nhuận, tự vận hành và có khả năng nhân rộng, từ đó thúc đẩy kinh tế tri thức, chuyển đổi số và hình thành lớp startup cạnh tranh quốc tế. Đây là cấu trúc đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia và đang được điều chỉnh phù hợp để tạo tác động dài hạn cho khởi nghiệp tại Việt Nam.

Hiện mô hình đã có khách hàng nhượng quyền đầu tiên là TP Hà Nội, đồng thời một số đơn vị khác trong và ngoài nước cũng đang quan tâm và mong muốn triển khai, nhân rộng mô hình tại khu vực của mình. Việc các cơ quan quản lý chủ động lựa chọn để nhượng quyền trên địa bàn cho thấy sức thuyết phục của một mô hình đổi mới sáng tạo có lợi nhuận, vận hành bằng công nghệ lõi và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế tức thời.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham quan công nghệ UAV của CT UAV (Thành viên Tập đoàn CT Group)

Mô hình này được đánh giá cao ngay khi lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về đề bài Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đặt ra: "Làm gì để TP HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo?" và "Bắt đầu thế nào, thứ tự ưu tiên và nguồn lực ở đâu?" tại sự kiện "Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ cộng đồng Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp sáng tạo", diễn ra vào ngày 9-12 vừa qua. Nếu mô hình được ứng dụng, sẽ có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố. Với quy mô doanh nghiệp lớn, nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ và mật độ nhân lực trẻ dồi dào, TP HCM là môi trường lý tưởng để mô hình phát huy hiệu quả tối đa: tạo ra nhiều lời giải cho các bài toán kinh tế – xã hội, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, hình thành thế hệ startup có năng lực cạnh tranh quốc tế và quan trọng nhất là biến đổi mới sáng tạo thành một nguồn lực kinh tế thực sự, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của Thành phố trong những năm tới.