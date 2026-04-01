Agribank và Viettel hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số

Ngày 01-4-2026, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Agribank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác thế mạnh của nhau để cùng phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; cùng hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia vì tương lai phát triển bền vững.

Agribank - Viettel kết nối sức mạnh vì tương lai số

Viettel là tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, lực lượng tiên phong trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Viettel đã khẳng định vị thế là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, với giá trị thương hiệu đạt 8,9 tỷ USD; là doanh nghiệp viễn thông có giá trị lớn nhất Đông Nam Á; đồng thời mở rộng hoạt động ra 10 quốc gia tại châu Á, châu Mỹ và châu Phi, góp phần lan tỏa trí tuệ, công nghệ và uy tín của Việt Nam ra thế giới.

Đồng hành cùng sự phát triển đó, Agribank - Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực "tam nông", sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp nhất Việt Nam, gắn liền với huyết mạch tài chính của hàng triệu nông dân và doanh nghiệp, đồng thời tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Trải qua gần bốn thập kỷ xây dựng và lớn mạnh cùng đất nước, Agribank hội tụ đầy đủ thế và lực, sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược tin cậy, bền vững và lâu dài của Viettel trong giai đoạn phát triển mới.

Agribank hiện đang phục vụ hơn 25,5 triệu khách hàng mở tài khoản và khoảng 3 triệu khách hàng vay vốn. Đáng chú ý, lượng khách hàng của Agribank không ngừng tăng theo từng năm. Trước yêu cầu phục vụ số lượng khách hàng ngày càng lớn, việc rút ngắn thời gian giao dịch, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Agribank đang từng ngày nỗ lực nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới, phát triển sản phẩm dịch vụ ngày càng thông minh, tiện ích, thân thiện, dễ sử dụng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác được xây dựng từ năm 2011, Agribank và Viettel đã sử dụng các sản phẩm của nhau, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Năm 2025, hai bên phối hợp nghiên cứu, triển khai Giải pháp Biểu mẫu thông minh (SmartForm) nhằm số hóa các biểu mẫu giao dịch, hỗ trợ giao dịch viên thao tác nhanh chóng, chính xác, đồng thời mang lại sự thuận tiện, nhất quán và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi thực hiện giao dịch tại quầy. Giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính chuyên nghiệp trong cung ứng dịch vụ, mà còn là nền tảng quan trọng để Agribank từng bước hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức phục vụ. Việc triển khai Hệ thống SmartForm là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả giữa Agribank và Tập đoàn Viettel, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức vận hành, từng bước chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động tại quầy.

Bước ngoặt trong quan hệ giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank đánh giá cao việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Viettel - tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Agribank và Viettel cùng đồng hành, đoàn kết để mở ra một giai đoạn chiến lược mới có ý nghĩa quan trọng. Từ sự đồng thuận về tầm nhìn, sự tương đồng về sứ mệnh và sự thống nhất về hành động, Agribank và Viettel thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng chung sức triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

"Thông qua sự hợp tác này, Agribank kỳ vọng sẽ tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn", đồng chí Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với phát biểu của Chủ tịch HĐTV Agribank, đồng chí Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: "Viettel luôn trân trọng các cơ hội hợp tác với những đối tác có chung khát vọng đổi mới và phụng sự xã hội. Việc ký kết hợp tác với Agribank hôm nay là bước tiếp nối quan trọng để hai bên phát huy thế mạnh về công nghệ và tài chính". Đồng chí Tào Đức Thắng bày tỏ mong muốn việc hợp tác sẽ đi vào thực chất, hai bên cùng nhau xây dựng các giải pháp số thiết thực, mang lại giá trị tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia; cùng nhau hợp lực mở rộng không gian kinh tế đất nước, cùng góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Trung ương đề ra.

Với tinh thần đồng hành, gắn bó, cùng phát triển, Agribank và Viettel chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện mới, quyết tâm đổi mới - sáng tạo, cùng nhau chuyển đổi số, lan tỏa giá trị số tới cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, chính phủ số, công dân số trong kỷ nguyên số; cùng hướng tới mục tiêu vì tương lai phát triển bền vững của hai bên và vì sự thịnh vượng của khách hàng, cộng đồng.

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa hai doanh nghiệp hàng đầu mà còn hứa hẹn tạo ra những thay đổi căn bản cho hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đây chính là sự cộng hưởng đầy tiềm năng giữa hai đơn vị nắm giữ những nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế. Trên cơ sở phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, hai đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng gắn với viễn thông, công nghệ, thanh toán số, hạ tầng số, dữ liệu số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của mỗi bên cũng như khách hàng và người dân.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa Agribank và Viettel sẽ tạo nên một "xa lộ số" đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến tận tay người dân ở những nơi xa xôi nhất, góp phần đẩy lùi tín dụng đen và thực hiện mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ.