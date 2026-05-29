Agribank nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Agribank vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo trong toàn hệ thống nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lấy đào tạo làm trụ cột phát triển trong kỷ nguyên số

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh thị trường nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang thay đổi nhanh chóng; khách hàng ngày càng đa dạng, quy mô lớn hơn, gắn với chuỗi giá trị, tài chính xanh và chuyển đổi số, điều đó đòi hỏi cán bộ Agribank phải thay đổi tư duy, nâng cao năng lực về quản trị rủi ro, dữ liệu, AI và các mô hình tài chính hiện đại. Nếu năng lực đội ngũ không theo kịp tốc độ thay đổi của khách hàng, chính con người sẽ trở thành điểm nghẽn của sự phát triển.

"Công nghệ có thể mua được, nhưng năng lực con người chỉ có thể hình thành qua học tập, rèn luyện và thực tiễn. Tài sản quý giá nhất của một tổ chức chính là con người. Với Agribank - ngân hàng có hơn 4 vạn cán bộ trên toàn hệ thống thì việc đầu tư cho đào tạo chính là đầu tư cho tài sản quý giá và bền vững nhất", ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Ông Tô Huy Vũ cũng đưa ra 8 định hướng lớn cho công tác đào tạo thời gian tới, gồm: chuyển từ "đào tạo để biết" sang phát triển tư duy và năng lực lãnh đạo; lan tỏa 5 giá trị văn hóa cốt lõi trong toàn hệ thống; đẩy mạnh đào tạo AI, dữ liệu và học tập số theo xu hướng quốc tế; làm rõ trách nhiệm của người học, đơn vị, giảng viên và Trường Đào tạo cán bộ; xây dựng cơ chế đo lường hiệu quả đào tạo gắn với kết quả công việc; chú trọng phát triển đội ngũ kế cận, lãnh đạo các cấp; xây dựng các năng lực chuyên sâu đặc thù về tài chính nông nghiệp, tài chính xanh; đồng thời đổi mới nhận thức, tăng đầu tư nguồn lực cho đào tạo, hướng tới xây dựng văn hóa học tập bền vững trong toàn hệ thống.

Từ góc nhìn chuyên gia, Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính và Tiền tệ Quốc gia đánh giá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ là khoản đầu tư hiệu quả mà còn là nguồn lực và động lực phát triển của ngân hàng. Trong đó, vai trò của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là người đứng đầu, mang tính quyết định thông qua việc trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy "đào tạo kiến thức" sang "phát triển năng lực", chú trọng các năng lực mới như AI, dữ liệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời coi đào tạo đội ngũ lãnh đạo, phát triển giảng viên nội bộ và xây dựng văn hóa học tập là những yếu tố then chốt.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất Agribank tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo; tăng đầu tư cho công nghệ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả đào tạo gắn với cải tiến chất lượng; hướng tới hình thành "tổ chức học tập", "văn hóa học hỏi, sáng tạo" trong toàn hệ thống. "Đào tạo năng lực, nghiên cứu tạo tri thức, đổi mới tạo giá trị", chuyên gia nhấn mạnh.

Đổi mới quản trị nhân sự gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vương Hoàng Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự cho biết, với vai trò tham mưu cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự và tiền lương, Ủy ban Nhân sự đã chủ động tham mưu hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách về tổ chức, nhân sự gắn với công tác đào tạo theo hướng đồng bộ, bài bản và phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, Agribank chú trọng phát hiện, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, triển vọng để tạo nguồn nhân sự kế cận; đồng thời tăng cường tỉ lệ nhân sự trẻ, nhân sự nữ và nhân sự có trình độ khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công tác đào tạo cũng được gắn chặt với quy hoạch để bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững.

Đối với công tác bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, Agribank triển khai đồng bộ các quy chế về tiêu chuẩn chức danh, đào tạo, bồi dưỡng và điều động nhân sự, trong đó đặc biệt coi trọng yếu tố thực tiễn. Việc luân chuyển cán bộ không chỉ phục vụ công tác tổ chức nhân sự mà còn trở thành công cụ đào tạo, bồi dưỡng thông qua thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường sự gắn kết trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Trường Đào tạo cán bộ đã triển khai khung chương trình đào tạo theo vị trí chức danh công việc, giúp người lao động chủ động hoàn thiện năng lực theo yêu cầu từng vị trí. Đây được xem là nền tảng quan trọng để gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác đào tạo và quản lý nhân sự, hướng tới chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Agribank trong giai đoạn mới.

Trình bày nội dung về "Đề án Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Agribank và kế hoạch hành động triển khai đến năm 2030", bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank - cho biết chiến lược đào tạo được xây dựng theo định hướng gắn đào tạo với vị trí chức danh và yêu cầu công việc, bảo đảm người lao động có đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ được kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa Agribank, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ vừa giỏi chuyên môn, vừa thấm nhuần các giá trị cốt lõi của hệ thống.

Bên cạnh đó, Agribank tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản trị hiện đại, phù hợp yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, Trường Đào tạo cán bộ cũng định hướng thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong toàn hệ thống, khuyến khích người lao động chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, xem học tập là nhu cầu tự thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Đoàn Ngọc Lưu - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo nhấn mạnh, công tác đào tạo không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà phải được xác định là một cấu phần chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực và thực hiện chiến lược kinh doanh của Agribank. Với quy mô cán bộ và mạng lưới rộng khắp cả nước, đào tạo vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là lợi thế chiến lược giúp nâng cao năng lực thực thi, giảm thiểu rủi ro, cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến và đổi mới sáng tạo; xây dựng Agribank trở thành tổ chức học tập hiện đại, nơi mỗi cán bộ chủ động học tập, học từ thực tiễn công việc và không ngừng đổi mới.

"Đào tạo tạo năng lực - Nghiên cứu tạo tri thức - Đổi mới tạo giá trị - Văn hóa học tập tạo sức mạnh phát triển bền vững cho Agribank", ông Đoàn Ngọc Lưu khẳng định và bày tỏ tin tưởng Agribank sẽ xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.