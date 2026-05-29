Agribank - Từ dòng tín dụng chủ lực đến chiến lược “Phụng sự từ trái tim” (Kỳ cuối)

Trong giai đoạn phát triển mới, khi ranh giới cạnh tranh giữa các định chế tài chính ngày càng bị xóa mờ bởi công nghệ, điều tạo nên sự khác biệt thực sự của Agribank không nằm ở tốc độ xử lý giao dịch hay danh mục sản phẩm số. Đó là chiều sâu văn hóa, thứ tài sản vô hình được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, được chứng minh qua hàng triệu điểm chạm với người dân nông thôn và không thể sao chép bằng bất kỳ thuật toán nào.

Văn hóa như một năng lực vận hành

Nhìn từ góc độ quản trị, văn hóa phụng sự của Agribank từ lâu đã vượt ra ngoài phạm trù của khẩu hiệu hay phong trào thi đua. Khi được chuyển hóa thành chuẩn mực ứng xử cụ thể, từ cách một giao dịch viên kiên nhẫn giải thích biểu phí cho người nông dân lớn tuổi đến cách linh hoạt điều chỉnh lịch trả nợ theo chu kỳ thu hoạch hay những chính sách cơ cấu nợ cho bà con và doanh nghiệp gặp thiên tai... văn hóa trở thành một năng lực vận hành thực chất, không phụ thuộc vào sự giám sát từ bên ngoài. Sức mạnh đó nằm ở chỗ văn hóa Agribank không cần được nhắc nhở mới được thực thi.

Đây chính là điểm tựa để Agribank duy trì sự đồng đều về chất lượng phục vụ trên một hệ thống có địa bàn trải rộng từ đồng bằng đến vùng biên viễn, điều mà không một nền tảng công nghệ nào có thể thay thế. Với các ngân hàng số, chi phí tiếp cận khách hàng vùng xa là rào cản khiến họ chùn bước; với Agribank, sự hiện diện ở những nơi đó chính là bản sắc, là lý do tồn tại. Hàng nghìn cán bộ đang công tác tại các chi nhánh miền núi, hải đảo hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phải vì bài toán lợi nhuận ngắn hạn mà vì một cam kết có chiều dài lịch sử với những vùng đất và con người mà Agribank đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập.

Cán bộ Agribank tận tình hướng dẫn khách hàng cao tuổi thực hiện giao dịch, hình ảnh sinh động cho văn hóa phụng sự được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại mỗi điểm chạm dịch vụ

Văn hóa tổ chức còn là điểm neo quan trọng trong cuộc đua thu hút và giữ chân nhân tài. Khi người lao động nhìn thấy ý nghĩa xã hội thực chất trong công việc hằng ngày không phải là khẩu hiệu trên bảng nội quy mà là dòng vốn cụ thể giúp một hộ nông dân thoát nghèo hay một buổi hướng dẫn kỹ năng số giúp tiểu thương bước vào nền kinh tế chính thức, họ có thêm động lực để đổi mới, cải tiến và gắn bó lâu dài. Sự gắn kết của nhân viên không chỉ đến từ lương thưởng mà từ cảm giác công việc của mình có giá trị. Agribank, với sứ mệnh phụng sự cộng đồng được định hình rõ ràng, có lợi thế tự nhiên trong việc kiến tạo môi trường làm việc có ý nghĩa như vậy. Với một tổ chức có quy mô hoạt động rộng khắp, sự thống nhất trong nhận thức và thái độ của đội ngũ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm chất lượng phục vụ đồng đều và đó là lợi thế cạnh tranh không thể định giá bằng tiền.

Đổi mới mà không rời bản sắc

Bước vào kỷ nguyên mới, Agribank đứng trước áp lực đa chiều: hiện đại hóa công nghệ, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế, thúc đẩy tín dụng xanh, mở rộng dịch vụ ngân hàng số, tăng cường quản trị rủi ro và đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của một tệp khách hàng đang thay đổi nhanh chóng. Những yêu cầu này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ nhưng thay đổi theo cách nào là câu hỏi mang tính sống còn.

Cán bộ Agribank thăm vườn, lắng nghe trực tiếp từ người nông dân - bản sắc đồng hành thực địa không thay đổi dù công nghệ không ngừng đổi mới

Kinh nghiệm của các định chế tài chính lớn trên thế giới cho thấy, những tổ chức từ bỏ căn tính gốc để chạy theo xu hướng thường mất đi nhóm khách hàng trung thành trước khi chinh phục được nhóm khách hàng mới. Với Agribank, rủi ro đó được phòng ngừa bằng một nguyên tắc nhất quán: đổi mới phương thức, giữ vững giá trị. Công nghệ có thể thay đổi cách người nông dân tiếp cận vốn vay, từ xếp hàng tại quầy đến thao tác trên ứng dụng nhưng không thay đổi nhu cầu được đồng hành, được hiểu và được tin tưởng của họ. Đáp ứng nhu cầu sau cùng đó chính là lĩnh vực Agribank có lợi thế tích lũy hàng chục năm.

Trong bối cảnh các yêu cầu về ESG và tín dụng xanh ngày càng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của dòng vốn quốc tế, văn hóa trách nhiệm xã hội đã thấm sâu vào hệ thống Agribank từ trước khi những khái niệm này trở thành xu hướng toàn cầu. Đây không phải lợi thế ngẫu nhiên. Một ngân hàng quen với việc đặt người dân vào trung tâm của mọi quyết định tín dụng sẽ không gặp khó khăn trong việc tích hợp các tiêu chí môi trường và xã hội vào khung quản trị bởi về bản chất, đó là những giá trị ngân hàng đã thực hành từ lâu, chỉ chưa được gọi tên theo ngôn ngữ quốc tế.

Từ phụng sự hôm nay đến giá trị bền vững ngày mai

Từ dòng vốn đến cánh đồng, từ quầy giao dịch đến chợ dân sinh, từ các chương trình an sinh xã hội đến những sáng kiến chuyển đổi xanh, hình ảnh người cán bộ Agribank gần gũi, tận tâm và chính trực là tài sản thương hiệu được tích lũy qua từng ngày phục vụ, không thể xây dựng bằng chiến dịch quảng cáo và không thể xóa bỏ bởi một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện.

Agribank trao hỗ trợ trực tiếp đến khách hàng bị ảnh hưởng của lũ lụt thiên tai

Với nền tảng văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Agribank có thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục giữ vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường tài chính hiện đại.

Khi công nghệ thay đổi phương thức vận hành, văn hóa sẽ là la bàn để quá trình thay đổi ấy đi đúng hướng, lấy con người, khách hàng và lợi ích cộng đồng làm trung tâm, không để lại ai phía sau trong hành trình phát triển. Đó là cách "phụng sự từ trái tim" trở thành chiến lược phát triển bền vững có chiều sâu nhất của Agribank trong kỷ nguyên mới.



