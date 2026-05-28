Agribank -Từ dòng tín dụng chủ lực đến chiến lược “Phụng sự từ trái tim” (Kỳ 3)

Trong hoạt động ngân hàng, quy mô tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng hay độ phủ mạng lưới là các chỉ số cấu thành năng lực cạnh tranh, nhưng niềm tin của khách hàng mới là thước đo cho sự phát triển bền vững. Tại Agribank, niềm tin chiến lược này không xây dựng bằng khẩu hiệu mà được định hình từ những nghiệp vụ cụ thể, từ việc hoàn trả chuẩn xác tiền thừa, cẩn trọng trong từng giao dịch cho đến hành trình trực tiếp đồng hành cùng khách hàng bình dân trong tiến trình số hóa.

Chữ "Tín" nhìn từ những món tiền thừa

Đối với ngành ngân hàng, uy tín thương hiệu là loại tài sản vô hình quyết định sức bền của mối quan hệ với khách hàng. Tại Agribank, giá trị này được tích lũy qua nhiều năm, thể hiện rõ ở công tác kho quỹ với việc chủ động phát hiện và hoàn trả tiền thừa cho khách hàng.

Số liệu tổng kết hệ thống cho thấy, năm 2025 Agribank đã thực hiện hoàn trả 25.718 món tiền thừa với tổng giá trị vượt 91 tỷ đồng. Những con số này phát sinh từ thực tế giao dịch hằng ngày tại quầy, từ dòng tiền của hộ sản xuất vào cao điểm mùa vụ, tiểu thương nộp tiền sau phiên chợ cho đến các doanh nghiệp nhỏ tất bật thanh toán cuối ngày. Trong bối cảnh giao dịch tiền mặt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chiếm tỷ trọng lớn, việc nhầm lẫn khi kiểm đếm của người dân là khó tránh khỏi.

Xét về mặt kinh tế, giá trị của những món tiền thừa này vượt ra ngoài mệnh giá dòng tiền. Đối với một hộ nông dân, vài trăm nghìn đồng là chi phí mua cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Với một tiểu thương, vài triệu đồng là dòng vốn quay vòng cốt lõi cho phiên chợ kế tiếp. Việc cán bộ Agribank chủ động rà soát, xác minh và liên hệ hoàn trả kịp thời đã tạo ra điểm tựa an tâm lớn cho khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Phương Lan thuộc Chi nhánh Thành Đông Hải Dương là một điển hình cho một quy trình kiểm soát, đối chiếu và xử lý hậu giao dịch được vận hành chặt chẽ.

Nhiều năm qua, phong trào kiểm đếm sinh lời và trả lại tiền thừa đã được luật hóa thành nét đẹp văn hóa nghề nghiệp tại Agribank. Các đơn vị như Chi nhánh Hải Dương, Ngân quỹ miền Bắc, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre liên tục được hệ thống ghi nhận là những điểm sáng trong việc lan tỏa văn hóa chính trực từ cơ sở.

Tại các địa bàn có mật độ giao dịch tiền mặt lớn, áp lực lên đội ngũ giao dịch viên và cán bộ ngân quỹ là rất cao. Trong môi trường kiểm đếm liên tục vào mùa thu mua nông sản hay dịp cao điểm chi trả lương thưởng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và uy tín của nhà băng. Do đó, sự cẩn trọng và trung thực không còn dừng lại ở góc độ đạo đức cá nhân, mà đã trở thành năng lực vận hành bắt buộc của mỗi cán bộ Agribank.

Để hiện thực hóa điều này, Agribank đã thiết lập một hệ sinh thái quản trị văn hóa doanh nghiệp có tính giám sát cao. Bằng cách lồng ghép chặt chẽ các chuẩn mực đạo đức vào quy trình đào tạo, nội quy lao động và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc hằng tháng, sự chính trực đã trở thành nếp làm việc tự nhiên. Đối với một ngân hàng thương mạị sở hữu mạng lưới rộng lớn nhất hệ thống, sự đồng bộ về tính chính trực tại từng điểm giao dịch nhỏ nhất chính là nền tảng cốt lõi để giữ chân khách hàng và duy trì thị phần nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Đưa giải pháp số hóa ra khỏi quầy giao dịch

Không dừng lại ở không gian văn phòng, tinh thần phục vụ của Agribank đang được đẩy mạnh ra các địa bàn trọng điểm thông qua chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Đây là bước đi chiến lược mang tính thời điểm khi ngành Thuế đang siết chặt quản lý, yêu cầu các hộ kinh doanh chuyển dịch mạnh mẽ từ thuế khoán sang kê khai và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử để minh bạch hóa doanh thu.

Sự thay đổi này trực tiếp tác động đến thói quen kinh doanh cố hữu của khu vực kinh tế cá thể. Việc quản lý dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử hay thao tác ứng dụng ngân hàng số vẫn là rào cản lớn đối với các tiểu thương vốn quen dùng tiền mặt và ghi sổ thủ công. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Agribank đã chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, chính quyền địa phương và các đối tác công nghệ để thiết lập chuỗi giải pháp đồng bộ. Hệ sinh thái này trải dài từ việc mở tài khoản thanh toán, ứng dụng Agribank Plus, hệ thống quét mã QR, giải pháp SmartPOS, PhonePOS cho đến các công cụ chuyên sâu như loa thông báo biến động số dư, phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Bạc Liêu ra quân hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể cài đặt ứng dụng ngân hàng số và chuẩn hóa hóa đơn điện tử ngay tại địa phương

Phương thức triển khai của Agribank mang tính thực chiến, hoàn toàn loại bỏ tính hình thức. Tại Quốc Oai, Hà Nội, ngân hàng phối hợp cùng cơ quan thuế đặt bàn tư vấn trực tiếp ngay tại nhà văn hóa thôn để giải đáp các vướng mắc kỹ thuật cho người dân. Tại Cần Thơ và khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn số được đưa thẳng vào các chợ truyền thống như chợ Cần Thơ hay chợ Bình Chánh, nơi vốn là thành trì của tiền mặt. Việc cán bộ ngân hàng trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tiểu thương cài đặt ứng dụng và quét mã QR ngay tại sạp hàng đã biến khái niệm chuyển đổi số trừu tượng thành công cụ sinh kế hằng ngày.

Tại khu vực miền Trung như Khánh Hòa và Ninh Thuận, mô hình phối hợp liên ngành giữa chi nhánh Agribank và Cục Thuế tỉnh thông qua các văn bản ký kết chặt chẽ đã tạo ra một đầu mối hỗ trợ pháp lý và công nghệ toàn diện cho người nộp thuế. Sự vào cuộc của lực lượng xung kích trẻ Agribank trong việc xuống đường hướng dẫn người dân đã giúp tốc độ lan tỏa kỹ năng số tại địa bàn diễn ra nhanh chóng và thực chất hơn.

Thay đổi tư duy phục vụ trong kỷ nguyên mới

Ý nghĩa thực tế chiến dịch chuyển đổi số khu vực hộ kinh doanh của Agribank nằm ở chỗ khu vực kinh tế cá thể đã có đủ công cụ để minh bạch hóa doanh thu, lưu vết giao dịch và đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm tra dòng tiền. Ở quy mô vĩ mô, hoạt động này góp phần hiện thực hóa đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường kinh doanh nhỏ lẻ. Sự đồng nhất trong hành động, dù ở quầy giao dịch truyền thống hay tại các chợ dân sinh, cho thấy Agribank đang đặt lợi ích và sự thuận tiện của khách hàng làm trọng tâm quản trị.

Cán bộ Agribank xuống từng địa bàn hỗ trợ bà con

Trong kỷ nguyên số, tốc độ xử lý giao dịch và hàm lượng công nghệ là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ để giữ chân khách hàng. Sự trung thực giúp định hình chữ Tín, tinh thần chủ động đồng hành giúp chữ Tín ấy được bảo chứng qua các giai đoạn chuyển đổi khốc liệt của thị trường. Đó là bệ đỡ để Agribank hoàn thiện mục tiêu dịch chuyển từ một ngân hàng truyền thống sang ngân hàng hiện đại - số hóa toàn diện quy trình phục vụ nhưng vẫn kiên định sứ mệnh phụng sự bằng trách nhiệm và sự thấu hiểu sâu sắc.



