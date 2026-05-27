Một hệ giá trị văn hóa chỉ thực sự sống động khi nó bước ra khỏi những trang nghị quyết để hiện diện trong từng hành vi nhỏ nhất của người lao động. Tại Agribank, năm 2026 đánh dấu một cuộc chuyển dịch mang tính bước ngoặt: Đồng bộ hóa nhận thức truyền thông nội bộ và chuẩn hóa quy tắc ứng xử trên toàn hệ thống, biến mỗi phòng giao dịch thành một không gian văn hóa chuẩn mực và chuyên nghiệp.

Biến nghị quyết thành hành động thường quy tại cơ sở

Năm vừa qua, Agribank đã triển khai nhiều văn bản hướng dẫn về thực hành văn hóa doanh nghiệp, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử cũng như tổ chức triển khai các chiến dịch phụng sự. Đây là bộ công cụ định hình lại thói quen tác nghiệp mỗi ngày của hơn vài chục ngàn cán bộ trên toàn quốc. Từ Trụ sở chính đến các chi nhánh vùng biên viễn, tư duy truyền thông nội bộ đã chuyển dịch mạnh mẽ từ "truyền đạt thông tin" thuần túy sang "thay đổi hành vi".

Cán bộ Agribank chủ động tư vấn, hỗ trợ khách hàng tại không gian giao dịch lưu động, góp phần đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, khách hàng ở nhiều khu vực, đối tượng khác nhau

Sự dịch chuyển này yêu cầu mỗi cán bộ phải tự nhận thức bản thân là một "Đại sứ thương hiệu" đại diện cho uy tín của toàn hệ thống. Các chỉ thị trở thành thước đo hàng ngày trong mỗi thao tác nghiệp vụ, mỗi cuộc điện thoại và mỗi ánh mắt tiếp xúc với khách hàng. Một cơ chế giám sát tự giác được hình thành, nơi cán bộ tự chỉnh đốn tác phong, giúp loại bỏ triệt để tư duy cửa quyền, sách nhiễu và xây dựng một môi trường dịch vụ tài chính bình đẳng, thân thiện cho mọi tầng lớp nhân dân.

Sự quán triệt này được đo lường bằng hiệu quả xử lý công việc và thái độ phục vụ tại thực địa. Các chương trình đào tạo trực tuyến, bài giảng điện tử về Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng không còn là những khóa học lý thuyết mà được được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế: Cách xử lý khi hệ thống giao dịch quá tải, phương thức hướng dẫn người lớn tuổi thao tác ứng dụng ngân hàng số hay thái độ điềm tĩnh khi tiếp nhận phản hồi trái chiều từ khách hàng.

Chuẩn hóa quy trình và câu chuyện tối ưu trải nghiệm

Tại các chi nhánh thuộc địa bàn Hà Nội – nơi áp lực cạnh tranh gay gắt nhất thị trường, việc đưa văn hóa phụng sự vào đời sống được cụ thể hóa bằng những con số biết nói. Ghi nhận tại các điểm giao dịch khu vực ngoại thành như Đông Anh, Sóc Sơn, quy trình tiếp đón và xử lý hồ sơ tín dụng đã được rút ngắn đáng kể nhờ áp dụng công nghệ số.

Việc ứng dụng công nghệ số tại đây được định hướng rõ ràng: Công nghệ phải là công cụ đắc lực để giải phóng sức lao động và gia tăng thời gian tương tác trực tiếp với con người. Khi các thủ tục khai báo, đối chiếu dữ liệu căn cước công dân được tự động hóa, giao dịch viên có thể tập trung hoàn toàn vào việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Trải nghiệm công nghệ tại một định chế tài chính truyền thống như Agribank nhờ đó trở nên mượt mà, phá bỏ rào cản tâm lý e ngại của người dân nông thôn đối với các dịch vụ tài chính hiện đại.

Cán bộ Agribank hướng dẫn khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại "Điểm giao dịch Xanh", góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và lan tỏa văn hóa giao dịch thân thiện, chuyên nghiệp trong toàn hệ thống

Cán bộ giao dịch tại đây áp dụng triệt để bộ quy tắc ứng xử mới: Chủ động đón tiếp từ cửa, phân loại nhu cầu ngay từ bước xếp hàng, và ưu tiên hỗ trợ đặc biệt đối với các nhóm khách hàng đặc thù như người cao tuổi nhận lương hưu hay tiểu thương cần giải ngân nhanh trong ngày. Không còn cảnh xếp hàng rườm rà, sự chuyên nghiệp thể hiện qua từng nụ cười, từng lời giải thích cặn kẽ về biểu phí và lãi suất công khai, minh bạch. Chính những thay đổi ở các "điểm chạm" này đã biến niềm tin vô hình của khách hàng thành giá trị thương hiệu cốt lõi cho Agribank.

Sức mạnh tổng lực từ sự đồng lòng của hệ thống đoàn thể

Cuộc dịch chuyển văn hóa tại Agribank không thể đạt được hiệu quả toàn diện nếu thiếu đi vai trò "hạt nhân" của các tổ chức đoàn thể. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Agribank trong năm qua đã chứng minh họ là cánh tay nối dài đắc lực của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành. Thông qua các diễn đàn sáng kiến mở, các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, các giải chạy ứng dụng Agribank Sport... tinh thần gắn kết nội bộ được khơi dậy mạnh mẽ.

Tuổi trẻ Agribank phát huy vai trò xung kích đến từng hộ khách hàng hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Mỗi đoàn viên thanh niên tại các chi nhánh cơ sở đóng vai trò là những người tiên phong gieo mầm văn hóa mới. Họ không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu chuyên môn mà còn là lực lượng cốt lõi tổ chức các ngày thứ Bảy tình nguyện, trực tiếp đến các chợ đầu mối, làng nghề để cài đặt ứng dụng, hướng dẫn mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho bà con. Sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ mang đến một diện mạo mới cho Agribank: Trẻ trung, chủ động và tràn đầy năng lượng phụng sự xã hội.

Khi mỗi cán bộ ngân hàng tự hào về ngôi nhà chung Agribank, họ sẽ tự khắc chuyển hóa niềm tự hào đó thành thái độ trân quý đối với từng khách hàng. Sự đồng lòng từ trên xuống dưới tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực, giúp toàn hệ thống vận hành thông suốt, loại bỏ tư duy cục bộ và ách tắc trong quy trình xử lý công việc liên phòng ban.