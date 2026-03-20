Doanh nghiệp
20/03/2026 15:46

Agribank đồng hành Amaccao triển khai dự án điện rác tại Đà Nẵng

In bài viết

Nhà máy điện rác Khánh Sơn có mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, quy mô 9,4 ha. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải cho Đà Nẵng

Sáng 19-3-2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn – một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.

Dự án Nhà máy điện rác Khánh Sơn có tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, được triển khai tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, với quy mô gần 9,4 ha. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của Đức (Martin), có công suất xử lý khoảng 1.100 tấn rác/ngày đêm và phát điện khoảng 18 MW. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải từ chôn lấp sang đốt phát điện, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ.

Đại diện Tập đoàn Amaccao ký kết với đại diện Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng

Trong bối cảnh Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới đô thị sinh thái, hiện đại và bền vững, áp lực về xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản vấn đề môi trường đô thị, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, Agribank đã ký kết cấp tín dụng tối đa 1.500 tỉ đồng để tài trợ dự án. Chi nhánh Bắc Yên Bái đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn, phối hợp cùng Chi nhánh Nam Đà Nẵng triển khai cho vay. Đồng thời, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cũng ký kết hợp đồng bảo hiểm với vai trò nhà bảo hiểm đứng đầu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

Đại diện Tập đoàn Amaccao và ABIC ký kết hợp tác

Tại lễ ký kết, ông Phạm Toàn Vượng – Tổng Giám đốc Agribank cho biết: việc tài trợ dự án điện rác Khánh Sơn là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững của thành phố Đà Nẵng cũng như chủ trương tăng trưởng xanh của Đảng và Chính phủ. Thông qua việc cấp tín dụng cho dự án, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là các dự án môi trường có tác động tích cực đến cộng đồng. Dự án hôm nay là minh chứng cho định hướng "xanh hóa nguồn vốn" mà Agribank kiên định theo đuổi.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Agribank tin tưởng với triết lý kinh doanh, quy mô và kinh nghiệm của Agribank và Tập đoàn Amaccao, dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần tạo giá trị bền vững cho xã hội."

Về phía Tập đoàn Amaccao, ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, đưa nhà máy vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, dự án không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý môi trường mà còn hướng tới trở thành điểm nhấn về giáo dục môi trường và tham quan của thành phố.

Đoàn công tác của Agribank do Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng dẫn đầu thăm quan, khảo sát thực tế tại công trường

Sự kiện ký kết tiếp tục khẳng định vai trò của Agribank trong việc dẫn dắt dòng vốn phục vụ phát triển xanh và bền vững. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn kiên định điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và các dự án có tác động lan tỏa tích cực đến kinh tế – xã hội, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của nền kinh tế.

Nguồn Agribank
từ khóa : Đà Nẵng, xử lý chất thải, năng lượng sạch, nhà máy điện, Agribank, tăng trưởng xanh, Tập đoàn Amaccao
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn