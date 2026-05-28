Tài chính
28/05/2026 10:58

Agribank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiền online, giao dịch thanh toán số

Agribank triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiền online và giao dịch trên ứng dụng Agribank Plus.

Chỉ với điện thoại hoặc máy tính có cài đặt Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, đồng thời có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng giá trị.

Chương trình "Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh"

Từ nay đến hết ngày 31-7-2026, khách hàng tham gia chương trình tiền gửi dự thưởng "Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh" trên Agribank Plus, với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ có cơ hội nhận mã dự thưởng để quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,5 tỷ đồng.

Chương trình có 3.111 giải thưởng, gồm: 

✔  Giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng; 

✔  10 Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng/giải;

✔ 100 Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải;

✔ 3.000 Giải May mắn trị giá 1 triệu đồng/giải.

*Thông tin chi tiết chương trình "Gửi tiền thông minh – Rinh ngay quà đỉnh", khách hàng xem tại đây

Chương trình "Trải nghiệm Agribank Plus cực dễ - Nhận quà cực mê"

Từ nay đến hết ngày 20-6-2026, khách hàng thực hiện giao dịch trên Agribank Plus sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn từ chương trình "Trải nghiệm Agribank Plus cực dễ - Nhận quà cực mê".

Theo đó, 50 khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất trên Agribank Plus, không bao gồm giao dịch chuyển khoản, sẽ nhận phiếu quà tặng mua sắm, giải trí, di chuyển trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, Agribank Plus dành tặng 500 hộp quà gồm túi, ô thương hiệu cho khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất mỗi tuần.

Khách hàng còn có cơ hội nhận mã ưu đãi giảm giá 30%, tối đa 40.000 đồng khi sử dụng các dịch vụ như đặt vé xem phim, mua sắm VnShop, đặt vé tàu hỏa, xe khách, VNPAY Taxi, thanh toán VNPAY-QR ngay trên Agribank Plus.

*Thông tin chi tiết chương trình "Trải nghiệm Agribank Plus cực dễ - Nhận quà cực mê", khách hàng xem tại đây

Với Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền online, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm, đặt vé và sử dụng đa dạng tiện ích số trên cùng một ứng dụng, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Thông qua chương trình, Agribank mong muốn đồng hành cùng khách hàng tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, tiếp cận và sử dụng thêm nhiều tiện ích trong hệ sinh thái số hiện đại của Agribank, qua đó mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả và gia tăng giá trị.

Thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.


Nguồn Agribank
từ khóa : sổ tiết kiệm, Agribank, gửi tiền online, Agribank Plus
