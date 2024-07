Acecook Việt Nam chuyển đổi mì ly Modern từ ly nhựa sang ly giấy thân thiện

Suốt thời gian qua, mì ly Modern đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển những hương vị mới nhằm mang đến sự tiện lợi, thêm nhiều lựa chọn và yêu thích cho khách hàng. Sợi mì dai ngon hòa quyện với nước súp đậm đà với mùi thơm cuốn hút và đặc trưng rất riêng của thương hiệu. Với mong muốn hướng đến những bạn trẻ các hương vị ưa thích của riêng mình, để cùng trải nghiệm, khám phá và thích chill với bạn bè trong học tập các kỳ nghỉ dài hay một ngày làm việc bận rộn.



Mì ly Modern Modern mới sử dụng chất liệu ly giấy thân thiện góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho xã hội ngày một xanh. Sản phẩm vẫn giữ được những nét đặc trưng hương vị của mì ly Modern cũ "Súp đậm đà, thơm đắm say".

Theo đó, thông tin về việc thay đổi như sau:

Hình ảnh sản phẩm:



Hương vị: Thịt Xào, Lẩu Thái Tôm, Bò Hầm Rau Thơm, Riêu Cua.

Thời gian ra mắt: 24-6-2024

Phạm vi bán hàng: Toàn quốc

Acecook Việt Nam luôn theo đuổi giá trị cốt lõi "Cook Happiness", cụ thể bằng 3 chữ Happy: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, Hạnh phúc cho nhân viên và Hạnh phúc cho xã hội. Thông qua việc luôn nỗ lực để làm cho khách hàng, những người sử dụng sản phẩm của chúng tôi cảm thấy hạnh phúc bằng cách mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, an tâm. Xây dựng những chính sách phúc lợi tốt như môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Acecook Việt Nam luôn tích cực trong việc cống hiến cho xã hội với nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động vì môi trường nhằm cống hiến cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.