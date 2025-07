60 đối tác công nghệ tham gia Giải Pickleball gây quỹ trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa

In bài viết

Sự kiện do Khối Công nghệ Thông tin (MBIT) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức tại sân US. Pickleball (70 An Dương, Hà Nội), nhằm gây quỹ cho chiến dịch HiGreen Trường Sa với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh phủ xanh Quần đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động tiếp nối chiến dịch cộng đồng HiGreen Trường Sa do MB phối hợp với Quân chủng Hải quân phát động từ tháng 4-2025. Tính đến nay, chiến dịch đã ghi nhận gần 50.000 tổ chức và cá nhân tham gia, thông qua đóng góp tài chính hoặc hành động xanh. Thông qua giải đấu lần này, MB kỳ vọng huy động được thêm 20 tỉ đồng, tương đương 268.000 cây xanh, nâng tổng kết quả chiến dịch lên khoảng 28% mục tiêu.

Đại diện MB cùng các tập đoàn, đối tác trong nước và quốc tế tham gia Giải đấu MBIT HiGreen Pickleball 2025

Giải đấu có sự tham gia của các đại diện cấp cao từ MB như: ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB, Trưởng Ban tổ chức chiến dịch HiGreen Trường Sa, ông Nguyễn Xuân Học - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn MB, cùng nhiều lãnh đạo từ các công ty thành viên trong MB Group. Về phía đối tác, có sự góp mặt của đại diện đến từ các tên tuổi công nghệ hàng đầu như: Oracle, Temenos, Amigo, IBM, Dell, Palo Alto, Cisco, Netapp, HPE, F5, Redhat, Openway, Hitachi, SVTech, Checkpoint, Viettel, FPT, TechX, FTI, digibank, CMCTS, CTIN... Trong đó, một số đại biểu từng tham gia Đoàn công tác số 15 ra thăm Trường Sa cùng MB vào cuối tháng 4 vừa qua.

Điểm độc đáo của sự kiện nằm ở việc MB lựa chọn Pickleball một môn thể thao hiện đại, mang tinh thần kết nối cao để truyền tải thông điệp xã hội. Không có giải thưởng giá trị hay phần quà vật chất lớn, thay vào đó, các vận động viên sẽ nhận được những quà tặng tinh thần mang đậm dấu ấn Trường Sa như xà bông biển đảo hay lá cờ từng tung bay trên quần đảo.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB nhấn mạnh:"Trong mọi hành trình chuyển đổi lớn, không ai có thể đi một mình. MB hiểu rất rõ rằng để tiến xa và vững bền, chúng tôi cần những người bạn đồng hành tin cậy, đó chính là cộng đồng đối tác công nghệ đã luôn sát cánh cùng MB trong suốt quá trình không chỉ trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu mà còn tiên phong trong những nhiệm vụ lớn lao của đất nước".

Sau giải đấu, hành trình HiGreen sẽ tiếp tục với một sự kiện đặc biệt: triển lãm nghệ thuật "Hồn Nghệ" dành riêng cho khách hàng MB Private, dự kiến 5% doanh thu từ các tác phẩm sẽ được họa sĩ tham gia đóng góp cho chiến dịch.

Các vận động viên tham gia tại giải đấu

Thông tin về chiến dịch HiGreen Trường Sa được cập nhật tại: https://thiennguyen.app/higreentruongsa