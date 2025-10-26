Thị trường
26/10/2025 11:39

WorldTrans - Doanh nghiệp vì cộng đồng: Chắp cánh ước mơ, cùng em đến trường

In bài viết

Ngày 25-10, WorldTrans đã thăm và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Diên Tân (tỉnh Khánh Hòa)

Ngôi trường nhỏ nằm giữa vùng đất còn nhiều gian khó - nơi nhiều em học sinh là con em đồng bào dân tộc, hộ nghèo, thậm chí có em mồ côi cha hoặc mẹ. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, ánh mắt các em vẫn ánh lên niềm tin, niềm vui được đến trường và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

WorldTrans - Doanh nghiệp vì cộng đồng: Chắp cánh ước mơ, cùng em đến trường - Ảnh 1.

Hành trình thiện nguyện của WorldTrans lần này không chỉ mang đến nhiều suất học bổng, mà còn gửi gắm cả tấm lòng và niềm tin vào sức mạnh của giáo dục - chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa tương lai cho trẻ em vùng khó. Bên cạnh việc hỗ trợ học bổng, WorldTrans còn dành tặng nhà trường công trình "Tủ sách yêu thương" - biểu trưng cho tinh thần sẻ chia và ươm mầm tri thức bền vững. Tủ sách được trang bị phong phú với nhiều loại sách và vật dụng học tập thiết thực: Tập vở, bút viết và dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Sách tham khảo, sách lịch sử, sách kết nối tri thức giúp mở rộng hiểu biết; Truyện tranh dân gian, truyện giáo dục phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Những món quà giản dị ấy mang trong mình thông điệp lớn lao rằng mỗi trang sách mở ra là thêm một cánh cửa dẫn các em đến với tri thức và ước mơ.

Ông Đoàn Hải Đăng, Tổng Giám đốc WorldTrans chia sẻ: "WorldTrans tin rằng phát triển bền vững không chỉ đến từ những thành công kinh doanh, mà còn từ cách mỗi doanh nghiệp góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn - bắt đầu từ những hành động nhỏ, nhưng mang giá trị chân thành và lan tỏa". Với WorldTrans, "doanh nghiệp vì cộng đồng" không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển bền vững. Từ những chuyến bay kết nối điểm đến, đến những hành trình thiện nguyện kết nối trái tim.

WorldTrans – Đại lý vé máy bay uy tín, chuyên nghiệp

Website: www.worldtrans.vn

Hotline: 0938 301 377 - 0938 190 855

A.Thư
từ khóa : WorldTrans
24 năm FLC: Từ dấu ấn tiên phong đến hành trình trở lại

24 năm FLC: Từ dấu ấn tiên phong đến hành trình trở lại

Sản xuất - Kinh doanh 16:30

Ngày 25-10-2025, Tập đoàn FLC kỷ niệm 24 năm thành lập.

AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025

AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025

Thị trường 13:10

Công ty TNHH AEON Việt Nam khai trương hai địa điểm kinh doanh: AEON Văn Giang và AEON Tân An hướng tới duy trì mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% mỗi năm.

Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Thị trường 16:36

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) với vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng được kỳ vọng mở trục kết nối mới TP HCM – Đồng Nai, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển vùng

Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Văn hóa – Giải trí 15:16

Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng thanh âm độc bản, tạo nên một dải ngân hà cảm xúc đa tầng.

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Sản xuất - Kinh doanh 15:07

Dự án Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho lễ khởi công sắp tới.

Một lãnh đạo Vietcombank được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Một lãnh đạo Vietcombank được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Doanh nhân 15:06

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trang trọng tổ chức lễ vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng năm 2025”.

9 tháng 2025, TPBank duy trì tăng trưởng hai chữ số, tổng tài sản vượt mốc 450.000 tỉ đồng

9 tháng 2025, TPBank duy trì tăng trưởng hai chữ số, tổng tài sản vượt mốc 450.000 tỉ đồng

Ngân hàng 15:05

Việc tăng vốn, mở rộng hệ sinh thái tài chính và đồng hành cùng cộng đồng giúp ngân hàng củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn