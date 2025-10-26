WorldTrans - Doanh nghiệp vì cộng đồng: Chắp cánh ước mơ, cùng em đến trường

Ngôi trường nhỏ nằm giữa vùng đất còn nhiều gian khó - nơi nhiều em học sinh là con em đồng bào dân tộc, hộ nghèo, thậm chí có em mồ côi cha hoặc mẹ. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, ánh mắt các em vẫn ánh lên niềm tin, niềm vui được đến trường và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Hành trình thiện nguyện của WorldTrans lần này không chỉ mang đến nhiều suất học bổng, mà còn gửi gắm cả tấm lòng và niềm tin vào sức mạnh của giáo dục - chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa tương lai cho trẻ em vùng khó. Bên cạnh việc hỗ trợ học bổng, WorldTrans còn dành tặng nhà trường công trình "Tủ sách yêu thương" - biểu trưng cho tinh thần sẻ chia và ươm mầm tri thức bền vững. Tủ sách được trang bị phong phú với nhiều loại sách và vật dụng học tập thiết thực: Tập vở, bút viết và dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Sách tham khảo, sách lịch sử, sách kết nối tri thức giúp mở rộng hiểu biết; Truyện tranh dân gian, truyện giáo dục phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Những món quà giản dị ấy mang trong mình thông điệp lớn lao rằng mỗi trang sách mở ra là thêm một cánh cửa dẫn các em đến với tri thức và ước mơ.

Ông Đoàn Hải Đăng, Tổng Giám đốc WorldTrans chia sẻ: "WorldTrans tin rằng phát triển bền vững không chỉ đến từ những thành công kinh doanh, mà còn từ cách mỗi doanh nghiệp góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn - bắt đầu từ những hành động nhỏ, nhưng mang giá trị chân thành và lan tỏa". Với WorldTrans, "doanh nghiệp vì cộng đồng" không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển bền vững. Từ những chuyến bay kết nối điểm đến, đến những hành trình thiện nguyện kết nối trái tim.