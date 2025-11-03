Thị trường
03/11/2025 10:44

Wisdomland World School ký kết hợp tác với Đại học Y Dược TP HCM về dinh dưỡng học đường

TP HCM, Wisdomland World School và Đại học Y Dược TP HCM cùng hợp tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non

Wisdomland World School ký kết hợp tác với Đại học Y Dược TP HCM về dinh dưỡng học đường - Ảnh 1.

Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland World School và Đại học Y Dược TP HCM vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Sự kiện diễn ra ngày 28-10, với sự tham dự của lãnh đạo Khoa Y tế công cộng và Bộ môn Dinh dưỡng – Thực phẩm Đại học Y Dược TP HCM, cùng Hội đồng cố vấn của Wisdomland.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối phù hợp từng độ tuổi; tổ chức truyền thông – giáo dục sức khỏe cho giáo viên, phụ huynh và cộng đồng; chuẩn hóa mô hình bữa ăn học đường khoa học, an toàn; đồng thời triển khai nghiên cứu thực tiễn trong dinh dưỡng mầm non. Đây là hệ thống trường mầm non quốc tế đầu tiên hợp tác với Đại học Y Dược TP HCM trong lĩnh vực này.

Wisdomland World School ký kết hợp tác với Đại học Y Dược TP HCM về dinh dưỡng học đường - Ảnh 2.

Bà Lâm Thư – Tổng hiệu trưởng cơ sở Imperia, Giám đốc trải nghiệm học tập Wisdomland – cho biết sự hợp tác là “bước tiến quan trọng kết nối tri thức y khoa và triết lý giáo dục nhân văn”, góp phần tạo môi trường nuôi dưỡng trẻ khỏe mạnh – hạnh phúc – trí tuệ.

Wisdomland khẳng định kiên định mô hình phát triển toàn diện “Thân – Tâm – Tuệ”, hướng đến xây dựng “ngôi nhà thứ hai” giàu yêu thương, kết hợp tinh hoa văn hóa Việt Nam và chuẩn giáo dục quốc tế. Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng tạo nền tảng cho thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên bền vững, tự tin và nhân ái.

Wisdomland World School ký kết hợp tác với Đại học Y Dược TP HCM về dinh dưỡng học đường - Ảnh 3.Trường ĐH Y Dược TP HCM định hình 3 trụ cột chiến lược, phấn đấu lọt top 100 Châu Á

(NLĐO)- Trong năm 2025, Trường ĐH Y Dược TP HCM đã phê duyệt thực hiện đối với 22 đề tài tiềm năng, trong đó 2 đề tài loại A - tối đa 1 tỉ đồng.

