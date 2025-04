VWS tập huấn phòng chống bệnh sởi và thời tiết cho người lao động

Ngày 25-4, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về phòng chống bệnh sởi và các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng dành cho công nhân, người lao động.

Buổi tập huấn có sự tham gia của TS.BS Lê Văn Nhân – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ Nhân đã chia sẻ nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến bệnh sởi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ bùng phát vào mùa khô nóng.

Buổi tập huấn phòng chống bệnh sởi và thời tiết cho người lao động tại VWS

Theo bác sĩ Nhân, bệnh sởi thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn – đặc biệt là những người chưa được tiêm chủng hoặc có sức đề kháng yếu vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh. Sởi lây lan chủ yếu qua đường hô hấp và có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. "Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dịch sởi rất dễ bùng phát, nhất là khi người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường thiếu vệ sinh" - BS Nhân cho biết.

Đồng thời, BS Nhân cũng cảnh báo về những rủi ro sức khỏe khác mà người lao động có thể đối mặt khi làm việc dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt, như say nắng, kiệt sức. Chính vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức cho công nhân là vô cùng cần thiết.

TS.BS Lê Văn Nhân đã chia sẻ nhiều kiến thức về phòng sởi và lưu ý khi làm việc trong thời tiết nắng nóng cho các công nhân

Theo ông, người lao động luôn phải chú ý đến vệ sinh và an toàn lao động trong quá trình làm việc, đây là quy định chung của Nhà nước và Bộ Y tế. Người lao động thường đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động như cháy nổ hoặc bệnh tật khi làm việc dưới nắng nóng, chịu áp suất cao hoặc tiếng ồn lớn. Do đó, rủi ro mất an toàn trong những môi trường này là rất cao.

Việc huấn luyện thường xuyên cho công nhân trong những khu vực nguy cơ này là vô cùng quan trọng để phòng ngừa các tai nạn có thể xảy ra. Với kiến thức đó, công nhân có thể truyền bá thông tin cho đồng nghiệp, gia đình, làm giảm nguy cơ tai nạn lao động. Khi người lao động được trang bị kiến thức tốt, họ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tăng năng suất, đồng thời giảm thiểu các bất lợi cho bản thân doanh nghiệp và xã hội.

Hàng năm, VWS đều tổ chức các buổi tập huấn tương tự để bồi dưỡng nguồn lao động

Ông Nhân cũng cho biết thêm, công ty VWS rất chú trọng đến việc bổ sung và thực hành kiến thức cho người lao động. Công ty không chỉ cung cấp thông tin mà còn áp dụng thực tiễn qua các buổi tập huấn. Công ty đã chú ý đến việc phòng ngừa say nắng bằng cách bố trí nơi nghỉ ngơi có che mát, cung cấp nước uống đầy đủ và trang bị bảo hộ lao động cần thiết.

Hơn nữa, công ty VWS tổ chức các buổi phổ biến kiến thức về bảo hộ và sức khỏe cho nhân viên một cách định kỳ, đồng thời tạo môi trường làm việc tốt nhất, quan tâm đến sức khỏe người lao động để duy trì chất lượng công việc.

Là một doanh nhân Việt kiều thành đạt tại Mỹ, ông David Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VWS luôn đặt quyền lợi, lợi ích của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động lên hàng đầu. Với ông, mỗi nhân viên không đơn thuần là người làm việc, mà là những thành viên trong một gia đình lớn, cần được chăm sóc và bảo vệ. Hàng năm, VWS thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh theo mùa, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, phòng chống say nắng – say nóng… Không dừng lại ở lý thuyết, ông David Dương còn chỉ đạo tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Tất cả nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.