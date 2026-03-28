VWS diễn tập PCCC - CNCH quy mô lớn tại Khu liên hợp Đa Phước

Ngày 27-3, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phương án PCCC - CNCH quy mô lớn, với sự tham gia của lực lượng PCCC cơ sở gồm cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại đây.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đưa xe thang cứu người mắc kẹt trên sân thượng VWS

Tình huống giả định được đặt ra tại khu vực văn phòng thuộc nhà điều hành VWS. Lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương… tham gia phối hợp. Đây là hoạt động huấn luyện định kỳ hàng năm, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp và nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng PCCC tại chỗ. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ góp phần đảm bảo buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản và đạt hiệu quả cao.

Theo anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Phòng An toàn lao động và là thành viên Đội PCCC cơ sở của VWS, nhờ sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, đội ngũ người lao động thường xuyên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn về PCCC. Những trải nghiệm từ các buổi huấn luyện không chỉ giúp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc mà còn có thể áp dụng hiệu quả trong đời sống hàng ngày.

Buổi diễn tập PCCC-CNCH quy mô lớn diễn ra tại VWS ngày 27-3

Anh Quang cho biết để buổi diễn tập diễn ra thành công trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng từ trước đó. Các kế hoạch chi tiết được xây dựng, trang thiết bị được kiểm tra đầy đủ, từng thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng tổ như đội chữa cháy, đội cứu người, đội di chuyển tài sản…

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS cho biết, hoạt động diễn tập PCCC-CNCH luôn được công ty duy trì định kỳ hàng năm, đặc biệt vào mùa khô - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

"Hàng năm, công ty đều định kỳ tổ chức các buổi thực tập phương án PCCC - CNCH cho toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là vào thời điểm mùa khô khi nguy cơ cháy nổ tăng cao. Mục đích của hoạt động này không chỉ là tuân thủ quy định của cơ quan chức năng mà còn nhằm rèn luyện cho anh em công nhân viên bản lĩnh bình tĩnh, không hốt hoảng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng cá nhân là quan trọng, bởi những kỹ năng này không chỉ phục vụ an toàn tại công ty mà còn giúp mỗi cá nhân biết cách tự bảo vệ mình và xử lý tình huống linh hoạt tại nơi ở hoặc bất cứ đâu trong đời sống.

Bà Huỳnh Lan Phương thăm hỏi, động viên công nhân viên sau buổi diễn tập

Ban Giám đốc VWS luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và sẵn sàng dành riêng một khoản ngân sách hàng năm để duy trì hoạt động này. Tùy theo diễn biến khắc nghiệt của thời tiết hoặc theo hướng dẫn, chỉ định kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH, công ty có thể tăng cường số lần diễn tập để đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất" - bà Phương nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH cũng đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị, tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp cũng như kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC tại chỗ, cho thấy hiệu quả từ quá trình huấn luyện bài bản trong nhiều năm qua.

Kết thúc buổi diễn tập, Ban lãnh đạo và công nhân viên VWS cùng lực lượng PCCC-CNCH chụp ảnh kỷ niệm

VWS cho biết công tác PCCC - CNCH luôn được đặt ở vị trí ưu tiên nhằm bảo vệ an toàn tính mạng con người và tài sản. Mỗi năm, VWS luôn dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động đảm bảo an toàn, trong đó PCCC chiếm tỷ trọng đáng kể. Ngoài các hệ thống thiết bị như máy móc chữa cháy, dụng cụ chuyên dụng được đầu tư, bảo trì thường xuyên, đặc biệt còn có mạng lưới trụ nước chữa cháy và các trạm bơm công suất lớn được lắp đặt bao phủ toàn bộ các phân khu trọng yếu tại Khu liên hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo cháy sớm bằng cảm biến hồng ngoại cũng được tích hợp khắp nơi, giúp phát hiện nhiệt sớm những biến đổi nhiệt nhỏ nhất để kịp thời ngăn chặn rủi ro từ xa.