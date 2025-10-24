Vượt gian nan, EVN lập thêm kỳ tích

Tiếp nối kỳ tích đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, ngày 17-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khánh thành đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng chiều dài khoảng 229,5 km mạch kép, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỉ đồng, đi qua địa bàn 31 xã của 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ (63 xã, 12 huyện của 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trước đây).

"200 ngày thi công thì mưa 95 ngày"

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN, chia sẻ EVN và các đơn vị trên công trường đã gặp nhiều khó khăn, thách thức tưởng chừng khó có thể vượt qua. Dự án có khối lượng thi công lớn, công trường trải dài trên 31 xã của 2 tỉnh, thi công đồng loạt trong điều kiện địa hình, địa chất trên toàn tuyến đặc biệt khó khăn, phức tạp với 404/468 vị trí móng cột nằm trên núi cao (chiếm hơn 86%), nhiều vị trí nằm trong rừng quốc gia, rừng tự nhiên, mặt bằng thi công rất hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ rừng. Nhiều vị trí gặp phải đá lớn, cứng. Đường công vụ dài, dốc, khúc khuỷu, trơn trượt, thường xuyên bị phá hỏng phải gia cố lại sau mỗi trận mưa.

Bên cạnh đó, phần lớn thời gian thi công phải diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi: tháng 4, 5, 6 năm nay nắng nóng, thường xuyên có giông sét nguy hiểm; tháng 7, 8, 9 mưa gió, lũ lụt, sạt lở; đặc biệt chịu ảnh hưởng tiêu cực của 3 cơn bão mạnh số 9, 10 và 11 trong 2 tháng 9 và 10. Thống kê của Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1), tổng cộng có 95 ngày mưa trên tổng số gần 200 ngày triển khai dự án.

Người lao động thi công đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Dự án tổng cộng 468 vị trí cột, tương ứng khoảng 55.000 tấn thép, trong đó khoảng 70% là cột thép ống trong nước chưa sản xuất được hoàn toàn, phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do tiến độ gấp, khối lượng lớn nên thời điểm cao điểm cần huy động khoảng 3.000 - 4.000 người có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, trong khi các nhà thầu chỉ có thể đáp ứng được khoảng 70%-80% lực lượng này.

Có thể nói, ít có công trình truyền tải điện nào phải vượt qua nhiều thử thách như đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên, nhưng với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", dự án đã "về đích" sau hơn 6 tháng thi công (3-2025 đến 9-2025), mang lại triển vọng mới cho sự phát triển của khu vực Tây Bắc.

Giải tỏa công suất các nguồn điện

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên sẽ giúp truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận, tăng khả năng nhập khẩu điện, bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời giảm tổn thất truyền tải và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của EVN.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, nhấn mạnh trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, điện năng luôn là huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Theo đó, EVN đang tích cực triển khai các dự án nguồn điện lớn quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2, 3. Các dự án mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu; chuyển đổi nhiên liệu, cải tạo, nâng cấp các nhà máy nhiệt điện than; dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ; dự án lưu trữ năng lượng…

Về lưới điện, trong 5 năm 2021-2025, tập đoàn hoàn thành đóng điện 962 công trình lưới điện từ 110-500 KV (gồm 52 dự án 500 KV, 170 dự án 220 KV và 740 dự án 110 KV) với quy mô thực hiện là 17.806 km đường dây và 87.956 MVA trạm biến áp, nâng cao năng lực hạ tầng điện đấu nối giải tỏa công suất các nguồn điện và cung cấp điện cho các địa phương.

EVN đang tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các thành tựu khoa học - công nghệ vào trong hoạt động sản xuất, cung ứng điện, tự động hóa lưới điện… góp phần bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động trong toàn tập đoàn.

EVN đặt mục tiêu vào tốp 500 tập đoàn lớn nhất thế giới EVN đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, ngang tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới. Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, phát triển và làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đạt top 3 ASEAN và phấn đấu trở thành một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030.





