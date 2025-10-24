Nhịp sống
24/10/2025 11:15

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tuyển dụng viên chức năm 2025

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao cần tuyển dụng 1 chuyên viên làm việc tại Vườn ươm năm 2025

1. Vị trí việc làm: Chuyên viên về hợp tác quốc tế.

2. Số lượng: 1 người.

3. Hồ sơ gồm 2 bộ, mỗi bộ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 2 ảnh cỡ 3 x 4 cm;

- Phong bì có dán tem thư và ghi rõ thông tin của người dự tuyển (người nhận);

- Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; thông tin liên hệ.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13-10-2025 đến hết ngày 11-11-2025.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Lô E2a-10, Đường D2b, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

6. Thông tin liên hệ: 028.7100.7986 (Chị Thanh - Phòng Hành chính - Kế toán).

7. Thông tin chi tiết tại website https://shtpic.org/vi/.

từ khóa : tuyển dụng, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao
