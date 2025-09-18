Vũ Trụ “Say Hi” của DatVietVAC giới thiệu gần 100 nghệ sĩ có cơ hội đi ra thế giới

Trong bối cảnh phát triển mới của Đất nước, văn hóa được xác định phải đi trước một bước – soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh dân tộc, củng cố niềm tin và hình thành năng lực mềm quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời đầu tư nguồn lực tương xứng để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa, Tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) tiên phong sáng tạo nên những chương trình giải trí 100% Original Vietnam, kiến thiết Vũ trụ "Say Hi", đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa - con người Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

"Anh Trai "Say Hi" 2025 được kỳ vọng tiếp tục đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới

Anh Trai "Say Hi" 2024 đã tạo nên những màn trình diễn khiến triệu triệu người xem choáng ngợp và tự hào, những khoảnh khắc đầy cảm xúc với hành trình bứt phá bản thể của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chương trình nhanh chóng bùng nổ trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc đại chúng trong năm với hơn 20 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu.

Từ một format 100% Original Vietnam, chương trình đã tạo nên chuỗi concert âm nhạc thành công nhất giai đoạn 2024 – 2025 với 8 đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Las Vegas (Hoa Kỳ). Chuỗi concert không chỉ thu hút hàng trăm nghìn khán giả mà còn kích thích các ngành kinh tế liên quan như vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Anh Trai "Say Hi" đưa văn hóa âm nhạc Việt Nam đến khán giả toàn cầu

Với tài năng và nỗ lực đã được ghi nhận, các nghệ sĩ của Anh Trai "Say Hi" liên tục vinh dự góp mặt tại những sự kiện văn hóa – nghệ thuật trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời được tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam trên các sân chơi âm nhạc quốc tế. Được biết, hiện, Anh Trai Đức Phúc đang là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tại Nga vào cuối tháng 9 này.

Trong thư chúc mừng nhân dịp ra mắt Anh Trai "Say Hi" 2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận thành công của DatVietVAC và thương hiệu Anh Trai "Say Hi": "Ra đời từ ý tưởng độc đáo và tinh tế, Anh Trai "Say Hi" là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa những người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế.

Đặc biệt, hiện nay ngành công nghiệp văn hóa đang được Đảng và Nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ phát triển mới, sự thành công của các chương trình như "Anh trai Say Hi" chính là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo nội dung của các doanh nghiệp văn hóa tư nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông - giải trí trong nước phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng "Anh trai Say Hi" 2025 sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần và ngành công nghiệp văn hóa".

Sự tin tưởng và kỳ vọng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho Anh Trai "Say Hi" 2025 không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý, gắn liền với chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp tích cực vào kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đây cũng ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng đóng góp giá trị tích cực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam của DatVietVAC. Từ đó, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào các chương trình 100% Original Vietnam

Vũ trụ "Say Hi" và tầm nhìn của người kiến tạo

Kiên định với tầm nhìn chiến lược dài hạn và mục tiêu đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa quốc gia, trước thềm Anh Trai "Say Hi" 2025, DatVietVAC đã giới thiệu đến khán giả Em Xinh "Say Hi" – hành trình khai phá thế hệ nữ idol mới của Vbiz. Các "Em Xinh" liên tục thử thách bản thân, bứt phá khỏi giới hạn quen thuộc và nhanh chóng tạo nên cú nổ lớn: hơn 22 tỷ lượt xem và nghe toàn cầu, nhiều ca khúc thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam nhiều tuần liền. Sau concert đầu tiên bùng nổ tại Vạn Phúc City, chương trình tiếp tục gây phấn khích khi công bố concert 2 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Anh Trai "Say Hi" 2025 ra mắt MV Theme Song All Eyes On Us

Tiếp nối thành công đó, mảnh ghép mới của Vũ trụ "Say Hi" – Anh Trai "Say Hi" 2025 – quy tụ 30 nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ, từ những gương mặt quen thuộc đến lớp trẻ tài năng sở hữu loạt sản phẩm với hàng tỷ lượt xem và nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế, bao gồm: Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai B Ray, Anh Trai Karik, Anh Trai BigDaddy, Anh Trai Negav, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Phúc Du, Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai Hustlang Robber, Anh Trai GILL, Anh Trai TEZ, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Cody Nam Võ, Anh Trai RIO, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai Bùi Duy Ngọc, Anh Trai Otis, Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Jaysonlei, Anh Trai CONGB, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Đỗ Nam Sơn, Anh Trai Lohan, Anh Trai Sơn.K, Anh Trai KHOI VU, Anh Trai Jey B, Anh Trai Dillan Hoàng Phan và Vũ Cát Tường

Sự ra đời của Anh Trai "Say Hi" 2025 một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của DatVietVAC trên hành trình nâng tầm văn hóa Việt, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa thành một trụ cột kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Anh Trai "Say Hi" 2025 sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 20-9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.