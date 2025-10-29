Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Từ rất nhiều cái thiếu...

Hai chị em người dân tộc H'mông Vừ Thị Chứ (SN 1999) và Vừ Thị Xia (SN 2000) sinh ra trong một gia đình nghèo ở Lai Châu. Như bao người phụ nữ vùng cao, cả hai chỉ học hết lớp 9, lấy chồng sớm rồi sinh con, quanh năm lam lũ với chợ phiên và nương rẫy. Trải qua những thời điểm cả tháng cũng không kiếm nổi 1 triệu đồng, cả năm không mua được bộ quần áo mới, Chứ và Xia thấm thía sự cực nhọc, nỗi tủi thân của cái nghèo đeo đẳng - cho đến khi họ nhận ra chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, họ có thể thay đổi cuộc đời mình.

Hai chị em biết đến TikTok Shop qua một lần đội ngũ về Lai Châu tìm kiếm và đào tạo các nhà bán hàng mới. Chứ tâm sự, tuy được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi câu chuyện thành công của những người dân tộc thiểu số trẻ đi trước, bản thân hai chị em vẫn không khỏi choáng ngợp vì sợ... công nghệ.

Nhưng khao khát được thoát nghèo, được cho con đi học đã giúp Chứ và Xia bắt đầu - bằng cả sự tự ti, mặc cảm yếu kém, nỗi sợ nếu không làm sẽ đánh mất cơ hội phát triển và niềm hy vọng.

Không biết công nghệ, không biết chỉnh video, họ vẫn quay những chiếc clip đầu tiên, mộc mạc giới thiệu củ khoai sâm - đặc sản của quê mình trên TikTok.

... đến "làm chủ" công nghệ để đổi đời!

Ở thời điểm bắt đầu, nhiều người chỉ cầu mong một chút may mắn. Bởi hành trình bán hàng TikTok Shop của mỗi người lại khác nhau, người chỉ sau một đêm thức dậy đã thành công, người phải kiên nhẫn không bỏ cuộc trong suốt 3 - 6 tháng. May mắn đã mỉm cười với Xia và Chứ.

Nhớ lại khoảnh khắc bán được những đơn sâm đất đầu tiên trên sóng livestream, Chứ chưa dám tin là thật: "Lúc bán được hàng, tôi không dám tin. Khi khách nhận được hàng nhận được tiền về túi, tôi mới thực sự dám tin rằng mình có khả năng và trên sàn thương mại điện tử bán hàng có tiền thật".

Giờ đây, cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi. Sau chưa tới 1 năm, mỗi người đã có thể tạo ra từ 30 - 40 triệu đồng/tháng từ việc bán sâm đất trên TikTok Shop, một con số mà trước kia họ chưa từng dám mơ tưởng tới.

Những buổi livestream không chỉ giúp Xia và Chứ có nguồn thu nhập lớn, ổn định mà còn khiến họ bước qua nỗi mặc cảm về thân phận mình. "Hành trình này đã cho tôi cơ hội được học thêm những cái mới mà tôi chưa được đi học, mang lại cho tôi thu nhập mà có lẽ cả cuộc đời tôi không dám mơ tưởng đến. Các con tôi sẽ không phải nghỉ học sớm. Tôi cảm thấy mình có giá trị hơn khi được cho đi", Xia cho hay.

Từ thành công cá nhân, hai chị em bắt đầu nghĩ đến những người khác. Họ dành thời gian dạy lại cho những phụ nữ trong bản cách quay video, tạo kênh bán hàng và trò chuyện với khách hàng qua điện thoại. Từ cái bỡ ngỡ của những người lần đầu chạm vào công nghệ, họ đang học cách "làm chủ" công nghệ để "đổi đời".

Chứ chia sẻ: "Chúng tôi đã livestream bán 4 tấn củ sâm đất cho bà con mà không lấy phí. Chúng tôi không phải giàu có gì nhưng có những người còn khó hơn chúng tôi nhiều, họ không biết chữ, không biết tiếng, không biết cách bán hàng. Thế là hai chị em nghĩ, mình phải làm một điều gì đó. Mình bán hàng không chỉ cho mình, mà cho cả bản, cho bà con".

Hy vọng đang được thắp lên giữa đại ngàn, rằng "các con sẽ không phải nghỉ học", rằng những người phụ nữ miền cao "ít học" vẫn có thể vươn lên làm chủ thu nhập, ước mơ và quyết định cuộc sống của họ.

"Tôi biết ơn chính bản thân mình đã không bỏ cuộc, biết ơn đến những người thầy, người cô đã chỉ đường cho chị em tôi. Tôi cũng biết ơn người chồng và các con chúng tôi đã luôn đồng hành và biết ơn đến TikTok Shop đã cho chúng tôi một cuộc sống mới", Xia bày tỏ.