Tài chính
25/02/2026 18:31

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh

In bài viết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tổ chức Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời ra mắt biểu tượng và bảng hiệu mới.

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ ngày 24-2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cùng đại diện các sở giao dịch, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp niêm yết lớn, Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - hai công ty niêm yết trên HOSE thuộc VN30 đã tham dự lễ đánh cồng.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng thời là giai đoạn củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Lễ đánh cồng đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi động năm giao dịch mới theo phong tục truyền thống mà còn thể hiện quyết tâm phát triển thị trường chứng khoán song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên linh vật Bò tót mới của HOSE

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24-2, chỉ số VN-Index tăng 7,48 điểm, đóng cửa ở 1.867,62 điểm.

Trước đó, năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã có các chuyến công tác thăm và dự các nghi thức khai trương phiên giao dịch các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York, Luân Đôn. Ngày 22-9-2025, tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York (NYSE) - với khoảng 2.400 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hóa gần 29 nghìn tỷ USD, trong sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch NYSE bà Lynn Martin, Chủ tịch Vietjet cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên, thị trường chứng khoán Mỹ hôm đó bật tăng 48 điểm.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh - Ảnh 3.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin (váy đen) chào mừng Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng linh vật Bò tót tại thị trường chứng khoán New York

Một điểm thú vị và được xem là tốt lành, may mắn khác nữa là trong ngày Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) 31-10-2025, chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9750 điểm. LSE hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34 nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh - Ảnh 5.

Nữ tỷ phú thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn trong phiên chỉ số FTSE 100 lập đỉnh mới

Đặc biệt, trong khi đêm qua thị trường New York vừa có phiên giảm điểm, thì tại HOSE, các nhà đầu tư càng lạc quan hơn khi thị trường phủ sắc xanh.

Kết quả tích cực trong phiên giao dịch ngày đầu năm mới đã mang tới sự phấn khích cho các nhà đầu tư, các thành viên tham dự thị trường chứng khoán. Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới những khởi sắc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục là kênh huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mai Anh
từ khóa : thị trường chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, HDBank, sàn giao dịch chứng khoán
Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

Ngân hàng 15:39

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp biến động mạnh về thị trường, chính sách, cạnh tranh quốc tế.

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ chuẩn Nhật, giá cực tốt tại The Origami - Vinhomes Grand Park

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ chuẩn Nhật, giá cực tốt tại The Origami - Vinhomes Grand Park

Cơ hội an cư 15:39

Thời điểm hiện tại được xem là cơ hội vàng để sở hữu chuẩn sống Nhật Bản với mức giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trước khi hạ tầng khu Đông đồng loại về đích.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026

Thị trường 14:49

Sau 10 ngày mở cửa, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề trang trí “Xuân Gắn Kết” đã thu hút hơn 950.000 lượt người đến tham quan, thưởng lãm.

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

Điểm đến hấp dẫn 17:18

Tết Bính Ngọ 2026, hàng triệu lượt khách đổ về Gigamall thưởng lãm Đường hoa Tết Công nghệ 2026 và trải nghiệm Công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal

KDI cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

KDI cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

Doanh nghiệp 22:31

Tập đoàn KDI hướng tới kiến tạo không gian sống và trải nghiệm gắn với cộng đồng cư dân văn minh, đồng hành lâu dài cùng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Doanh nghiệp 22:31

Sáng ngày 23-02-2026, nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc Tết tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Ngân hàng 16:51

Ngày 12-2, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã công bố kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ đối với Nam A Bank từ mức Ổn định lên Tích cực.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn