Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Lễ đánh cồng khởi động HOSE, thị trường bật xanh

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ ngày 24-2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cùng đại diện các sở giao dịch, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp niêm yết lớn, Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - hai công ty niêm yết trên HOSE thuộc VN30 đã tham dự lễ đánh cồng.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng thời là giai đoạn củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Lễ đánh cồng đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi động năm giao dịch mới theo phong tục truyền thống mà còn thể hiện quyết tâm phát triển thị trường chứng khoán song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên linh vật Bò tót mới của HOSE

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24-2, chỉ số VN-Index tăng 7,48 điểm, đóng cửa ở 1.867,62 điểm.

Trước đó, năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã có các chuyến công tác thăm và dự các nghi thức khai trương phiên giao dịch các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York, Luân Đôn. Ngày 22-9-2025, tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York (NYSE) - với khoảng 2.400 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hóa gần 29 nghìn tỷ USD, trong sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch NYSE bà Lynn Martin, Chủ tịch Vietjet cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên, thị trường chứng khoán Mỹ hôm đó bật tăng 48 điểm.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin (váy đen) chào mừng Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng linh vật Bò tót tại thị trường chứng khoán New York

Một điểm thú vị và được xem là tốt lành, may mắn khác nữa là trong ngày Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) 31-10-2025, chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9750 điểm. LSE hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34 nghìn tỷ USD.

Nữ tỷ phú thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn trong phiên chỉ số FTSE 100 lập đỉnh mới

Đặc biệt, trong khi đêm qua thị trường New York vừa có phiên giảm điểm, thì tại HOSE, các nhà đầu tư càng lạc quan hơn khi thị trường phủ sắc xanh.

Kết quả tích cực trong phiên giao dịch ngày đầu năm mới đã mang tới sự phấn khích cho các nhà đầu tư, các thành viên tham dự thị trường chứng khoán. Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới những khởi sắc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục là kênh huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.