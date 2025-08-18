VPBankS được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín do Tạp chí HR Asia tổ chức hằng năm tại nhiều quốc gia trong khu vực, ghi nhận các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc, chính sách phúc lợi toàn diện và văn hóa phát triển bền vững. Năm nay, chủ đề của giải thường là "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ", nhằm ghi nhận những tổ chức đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc thích ứng và quản lý sự khác biệt thế hệ, cũng như khai thác tối đa sức mạnh từ tập thể đa dạng.

Các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng HR Asia Awards 2025 sẽ trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm nghiên cứu độc lập về uy tín và môi trường làm việc, tham gia khảo sát dựa trên Mô hình Đánh giá Sự gắn kết tổng thể của nhân viên (T.E.A.M) và phỏng vấn trực tiếp giữa Ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ chuyên gia.

Giải thưởng của VPBankS được xác lập sau ba vòng khảo sát và phỏng vấn đánh giá toàn diện về mức độ gắn kết của nhân viên, thực tiễn quản trị nhân sự và định hướng văn hóa doanh nghiệp. Thành tích này khẳng định nỗ lực bền bỉ của VPBankS trong việc kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và lấy con người làm trung tâm.

"Danh hiệu 'Best Companies to Work for in Asia 2025' là minh chứng cho cam kết của VPBankS trong việc đầu tư cho con người và văn hóa học tập liên tục. Chúng tôi tin rằng một môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng và khuyến khích sáng tạo chính là nền tảng giúp mỗi cá nhân bứt phá và doanh nghiệp phát triển bền vững", bà Nguyễn Thanh Hoa, Giám đốc Nhân sự VPBankS, cho biết.

Ngoài danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia 2025", VPBankS mới đây cũng được Ban tổ chức HR Excellence Awards vinh danh ở hạng mục "Đào tạo và phát triển con người" - một trong những hạng mục quan trọng và cạnh tranh khốc liệt nhất của giải thưởng, nhằm ghi nhận và tôn vinh các chiến lược và thực hành xuất sắc trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại Việt Nam.

Với cột mốc này, VPBankS tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực về chuẩn mực môi trường làm việc trong ngành dịch vụ tài chính - chứng khoán nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Những thành tựu này càng trở nên ấn tượng khi nhìn lại chặng đường phát triển nhân sự của VPBankS. Trước khi gia nhập hệ sinh thái tài chính của VPBank, công ty chỉ có chưa tới 20 nhân sự. Thế nhưng, sau hơn ba năm, quy mô nhân sự đã tăng gấp nhiều lần, đạt hơn 680 người tính đến cuối quý II-2025. Sự bứt phá phản ánh sức hút của môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu cơ hội phát triển và là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chiến lược nhân sự mà VPBankS kiên định theo đuổi.

Những con số này còn là nền tảng vững chắc đóng góp vào sự bứt phá về kết quả kinh doanh. Kết thúc quý II-2025, VPBankS ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt hơn 50.900 tỉ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường; quy mô vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đều thuộc nhóm năm công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam.