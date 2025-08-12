VPBank 32: Hành trình kiến tạo thương hiệu gắn kết, đột phá, truyền cảm hứng

Cũng trong dịp sinh nhật 32 năm, ngân hàng triển khai hàng ngàn chương trình ưu đãi hấp dẫn tri ân khách hàng.

VPBank và chiến lược marketing chạm cảm xúc

Chào đón dịp kỷ niệm thành lập 32 năm (12.8.1993 – 12.8.2025), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tạo nên một cơn "địa chấn" trên thị trường tài chính bằng một đại nhạc hội quy mô tầm cỡ quy tụ dàn siêu sao K-pop đình đám, trong đó có G-Dragon - ông hoàng K-pop được rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam ngóng chờ.

Khoảnh khắc hơn 40.000 khán giả cuồng nhiệt trong mưa tại Mỹ Đình được lan tỏa mạnh mẽ đã trở thành tuyên ngôn cho thương hiệu VPBank. Đây là một chiến lược truyền thông toàn diện, sử dụng hiệu quả sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số, văn hóa fandom và cảm xúc cộng đồng để chạm tới khách hàng mục tiêu - đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z.

Đại nhạc hội VPBank K-star Spark là một bước đi chiến lược của ngân hàng

Đại nhạc hội khiến các khách hàng hiện hữu có thêm trải nghiệm, củng cố thêm tình cảm, niềm tin và sự gắn kết với VPBank. Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi tiếp cận VPBank như cầu nối kết nối với thần tượng của mình, nhận thấy sự tương đồng trong phong cách, lối sống, lại dần chuyển hóa từ sự làm quen ban đầu thành cảm xúc tin cậy, quyết định gắn bó dài lâu với VPBank.

Việc VPBank lựa chọn G-Dragon không đơn thuần là một chiến dịch quảng bá, mà là bước đi chiến lược nhằm tái định vị hình ảnh ngân hàng trẻ trung, hiện đại và toàn cầu hóa. G-Dragon đại diện cho sự sáng tạo, đột phá và cá tính - những giá trị VPBank đang theo đuổi trong hành trình chuyển đổi số và mở rộng phân khúc khách hàng trẻ. Chính sự đa dạng trong hình thức tiếp cận đã giúp VPBank tạo nên một hệ sinh thái thương hiệu sống động, gắn kết và bền vững.

Chiến lược phủ phân khúc - Cá nhân hóa để khác biệt

Từ lâu VPBank đã lựa chọn phát triển theo chiến lược "phủ phân khúc" với định hướng cá nhân hóa, khác biệt và bền vững. Với nhóm khách hàng trẻ, VPBank có Prime; với nhóm trung - thượng lưu, VPBank có Diamond và Diamond Elite và nhóm siêu VIP, VPBank có Private. Đây không chỉ là cách tiếp cận hiệu quả mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn thương hiệu: lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo giá trị dài hạn.

VPBank lựa chọn phát triển theo chiến lược "phủ phân khúc", lấy khách hàng làm trung tâm

Chiến lược phủ phân khúc, bên cạnh việc xây dựng sản phẩm tài chính may đo riêng, VPBank cũng đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Nhân dịp sinh nhật 32 năm, VPBank đã khai trương thêm 1 chi nhánh Flagship tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đặc biệt, VPBank cũng chính thức mở rộng và phát triển phân khúc khách hàng hộ kinh doanh với tên gọi CommCredit sau hơn 10 năm chăm sóc riêng nhóm khách hàng này bằng một kênh riêng biệt.

Chiến lược phát triển thương hiệu theo từng phân khúc giúp VPBank không chỉ mở rộng thị phần mà còn xây dựng mối quan hệ sâu sắc, lâu dài với từng nhóm khách hàng. Mỗi phân khúc là một hành trình riêng và VPBank chọn đồng hành, thấu hiểu và kiến tạo giá trị.

Mừng sinh nhật 32, vạn deal trao tay

Kỷ niệm sinh nhật cũng là dịp VPBank tri ân hàng triệu khách hàng đã và đang đồng hành trong suốt 32 năm qua. Được biết đến là một trong những ngân hàng dẫn dầu về thẻ tín dụng tại Việt Nam về cả số lượng thẻ phát hành lẫn doanh số chi tiêu, năm 2025, VPBank xây dựng hệ sinh thái thẻ xoay quanh 3 trụ cột chi tiêu chính gồm Shopping (Mua sắm thông minh) - Travel (Du lịch trải nghiệm) - Wellbeing (Chăm sóc và phát triển bản thân).

Ngân hàng thiết kế các dòng thẻ như những phiên bản may đo, phù hợp với từng nhu cầu, từng phong cách sống, từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hiện đại, năng động và đáng giá.

Mừng sinh nhật tuổi 32, VPBank triển khai vô vàn ưu đãi hấp dẫn

Mừng sinh nhật tuổi 32, VPBank triển khai vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho sản phẩm thẻ. Cụ thể, VPBank tặng ngay iPhone 16 cho 10 khách hàng đầu tiên có tổng chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard trong ngày 15-8 đạt từ 50 triệu đồng.

Từ nay cho đến ngày 31-12-2025, khách hàng sẽ được giảm giá đến 50% hoặc hoàn tiền đến 1.500.000 đồng khi sử dụng thẻ tín dụng của VPBank để thanh toán cho các dịch vụ ẩm thực, thương mại điện tử, điện máy, di chuyển…; hoàn tiền lên đến 50% tại Shopeefood, Be, Grab…

Với các khách hàng mở mới thẻ tín dụng và chi tiêu 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ sẽ được nhận Evoucher Urbox lên đến 700.000 đồng. Riêng khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum và chi tiêu 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ sẽ được tặng 5.500 điểm Skypoint.

Bên cạnh đó, VPBank cũng xây dựng chương trình đặc biệt, hạ ngưỡng duy trì chỉ từ 0 đồng cho các khách hàng tham gia Super Sinh lời trên VPBank NEO. Với tất cả khách hàng mới, hệ thống sẽ tự động cài đặt ngưỡng tối thiểu bằng 0. Khách hàng muốn áp dụng ngưỡng duy trì mới, tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng cần chủ động kích hoạt và cài đặt ngay trên app VPBank Neo. Chương trình được triển khai trong tháng 8, chia thành 3 đợt, mỗi đợt 3 ngày từ thứ 3 tới thứ 5 hằng tuần từ ngày 12-8 đến hết 28-8-2025.

Không chỉ vậy, VPBank mang tới chương trình ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn dành tặng khách hàng từ nay đến ngày 21-8: cộng lãi suất thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết khi gửi tiết kiệm từ 32 triệu đồng kỳ hạn linh hoạt từ 1 tháng trở lên với khách hàng có tên: Việt, Nam, Thịnh, Vượng hoặc có sinh nhật 12-8 hoặc sinh năm 1993; cộng thêm 0,32%/năm so với lãi suất niêm yết với số dư tối thiểu từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Bước sang tuổi 32, VPBank không chỉ đánh dấu một cột mốc trưởng thành mà đã sẵn sàng để tiến xa hơn. Với tinh thần đổi mới không ngừng, VPBank cam kết tiếp tục kiến tạo những trải nghiệm tài chính vượt trội, đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường sống, làm việc và phát triển.

Thông tin chi tiết về chương trình mừng Sinh nhật VPBank 32 năm, vui lòng xem tại đây: https://go.vpbank.com.vn/xin-chao-32