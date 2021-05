Yếu tố nước trong dự án The New City Châu Đốc

Hồ nước trung tâm dự án The New City Châu Đốc

Dự án The New City Châu Đốc sở hữu thế đất "Thủy bao", mang lợi thế phong thủy hiếm có với ba mặt giáp ba con kênh lớn là kênh Vĩnh Tế, kênh Bờ Sáng và kênh Tư. Điều này giúp cư dân sinh sống trong khu vực dự án được hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng, từ đó tăng cường sức khỏe, tinh thần sảng khoái.



Hồ nước dự án The New City Châu Đốc lúc hoàng hôn

Nhận thức được sự quan trọng của nước cũng như thừa hưởng lợi thế tự nhiên của Khu đất The New City Châu Đốc, Tập đoàn Thiên Minh kết hợp với Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch Hạ Tầng Thanh Niên (Thanh Niên Arch) do KTS Nguyễn Hữu Duy, KTS Ngô Quang Phú Chủ trì thiết kế, lập quy hoạch cùng các cộng sự KS Hạ tầng Ngô Tâm Bình, KS Hạ tầng Nguyễn Minh Trung đã dẫn nước từ kênh, dòng chảy tự nhiên vào trong Dự án bằng việc kiến tạo Hồ nước trung tâm với quy mô khoảng 10 héc ta. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh thật đẹp của Dự án The New City Châu Đốc.