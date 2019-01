Tỷ phú "bán giày" qua đời ở tuổi 94, để lại khối tài sản 7,2 tỷ USD

Henry Sy là người sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất Philippines. Theo Bloomberg, tính tới ngày 17/1, tài sản ròng của người đàn ông 94 tuổi này là 7,2 tỷ USD. Hai doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của nhà tài phiệt Philippines là SM Retail Inc. và SM Prime Holdings Inc.

"Ông qua đời khi đang ngủ sáng nay.", Teresita Sy-Coson, con gái trùm tài phiệt và Jose Sio, người đang đảm trách cương vị Chủ tịch SM Investments Corp., chia sẻ. Ông Sio cũng nhấn mạnh: "Sáng nay, ông Sy đã qua đời trong yên bình của một người đàn ông viên mãn".

Ông Sy bắt đầu gây dựng đế chế kinh doanh bằng một cửa hàng giày năm 1948. Đến hôm nay, SM Investments đã trở thành một đế chế khổng lồ, bao gồm SM Retail Inc., vận hành chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại lớn nhất Philippines. Ngoài ra, còn có SM Prime Holdings Inc., vận hành chuỗi trung tâm thương mại nhỏ lớn nhất quốc gia Đông Nam Á này và ngân hàng BDO Unibank Inc. Hiện tại, đế chế của ông Sy phục vụ 3,5 triệu người mua sắm mỗi ngày.

Astro del Castillo, giám đốc điều hành của First Class Finance Inc., cho biết: "Không quá khi nói rằng Sy là cha để của hệ thống cửa hàng bán lẻ Philippines. Ông chính là người tạo ra khái niệm cửa hàng có tất cả mọi hàng hóa ở Philippines cũng như thay đổi không chỉ tập quán bán lẻ mà cả cách sống cửa người dân".

Ngay cả khi biến động chính trị hay khủng hoảng kinh tế, đế chế của Sy vẫn không ngừng mở rộng và tăng trưởng. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và 1998 không làm chậm lại khả năng tăng trưởng của đế chế nhà Sy. Giai đoạn này cũng là lúc Sy mở ngân hàng và biến nó trở thành ngân hàng lớn nhất Philippines tính theo tài sản.

Henry Sy sinh ra ở phía đông thành phố Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông di cư đến Philippines năm 12 tuổi và bắt đầu bán gạo, cá mòi và xà phòng tại các cửa hàng lân cận tại khu vực Manila năm 1936. Tuy nhiên, cửa hàng đã bị cướp phá và đốt cháy trong Thế chiến II nên Sy buộc phải làm mọi cách để nuôi sống gia đình.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Sy bán giày do lính Mỹ nhập khẩu và thành lập cửa hàng giày dép, cung cấp cho ông những nền móng để thành lập ShoeMart, chuỗi hàng hóa lớn nhất nước và cửa hàng bán máy điều hòa đầu tiên ở Philippines năm 1958.

Sau khi mở 6 cửa hàng bán giày, Sy đa dạng hóa các mặt hàng trong kinh doanh với quần áo và các loại hàng hóa tiêu dùng khác. Năm 1972, Sy mở cửa hàng bách hóa đầu tiên, hai tháng sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos thiết quân luật trên toàn quốc. Ông Marcos bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính quân sự năm 1986.

Năm 1974, Sy chuyển hướng mở rộng đầu tư và phát triển bất động sản với sự ra đời của Multi-Realty Development Corp. Nó tập trung vào phát triển chung cư cao tầng và nhà phố tại các khu vực đắc địa Makati thuộc Manila.

Năm 1985, trung tâm thương mại đầu tiên được Sy thành lập. Đó cũng là thời điểm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng sau bất ổn chính trị. Vào cuối những năm 1980, đầu thập niên 1990, thiếu điện, thiếu xi măng và một loạt các nỗ lực đảo chính đã khiến Sy gặp khó trong việc mở thêm trung tâm thương mại. Tình trạng này kết thúc năm 1994 và đà phát triển được duy trì từ đó đến nay với 72 trung tâm thương mại lớn tại Philippines.