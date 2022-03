Tận hưởng tiện nghi đa dạng tại Khu đô thị The New City Châu Đốc An Giang

Nhà phố The New City Châu Đốc sở hữu địa điểm "vàng" trên trục phường Núi Sam, hướng trực diện ra công viên hồ điều hòa, thuộc khu vực lõi trung tâm hành chính, kinh tế mới huyện An Giang , Biệt thự The New City Châu Đốc Châu Đốc sở hữu ưu điểm nổi trội 3 trong một "Nhất cân thị – Nhị cận giang – Tam cận lộ". Từ địa điểm dự án đất nền nhà phố, những cư dân tương lai có thể dễ dàng đi đến đến các địa điểm vui chơi giải trí cao cấp của khu vực phường Núi Sam. Hàng loạt các công trình văn hóa, vui chơi giải trí lớn đã có mặt tại biệt thự The New City Châu Đốc An Giang.

Ngay tại New City Châu Đốc An Giang với hệ thống dịch vụ tiện ích đầy đủ và chuyên nghiệp ngay bên trong dự án, bạn chỉ cần bước chân xuống ngay tại tầng một của dự án nhà phố cao cấp là bạn sẽ thấy trung tâm mua sắm với quy mô rất lớn. Tại đây, cư dân dễ dàng tìm thấy mọi mặt hàng cần thiết cho cuộc sống, từ đồ thời trang, điện tử, thu nhập thực, thực phẩm… Rất tiện lợi, không phải rời khỏi nơi sinh sống mà vẫn có thể được cung cấp nhu cầu mua sắm.

Xu hướng nhà ở mới trên thế giới chính là xây dựng một nơi ở có thể đảm bảo tất cả những tiện nghi trong căn nhà, tiện ích khu đô thị, xong vẫn phải có cảnh quan xanh đảm bảo để cuộc sống hiện đại xanh và trong lành nhất cho cư dân, và chủ đầu tư biệt thự The New City Châu Đốc An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh đã làm tốt điều này. Những thiết kế trong không gian xanh của dự án nhà phố cao cấp đều được thiết kế một bí quyết hợp lý, để vừa mang lại mỹ quan cho căn nhà, nhưng cũng mang lại không gian sống đúng tiêu chí và xu hướng của một cuộc sống hiện đại cho tương lai dành cho cư dân tương lai dự án. Ngoài ra, mỗi nhà phố và biệt thự tại Biệt thự The New City Châu Đốc Châu Đốc đều được thiết kế rộng rãi khu vực ban công, tạo nên khoảng không lý tưởng để gia chủ thiết kế tận dụng nơi đây thành những khu vườn trên cao với những loài hoa, cây, màu sắc hoa yêu thích riêng của mình. Như vậy, ngay trong chính ngôi nhà, chẳng cần phải đi đâu xa của quý khách đã có một "mảnh vườn" với đa dạng màu sắc nhỏ xinh tạo nên không gian sống tràn đầy sức sống. Khu vườn nhỏ xinh này không chỉ là nơi cung cấp quả ngọt, rau xanh, hoa thơm tự nhiên, an toàn cho quý người thân và gia chủ mà còn là nơi lý tưởng để giới thiệu, tự hào với đồng nghiệp, bạn bè mỗi khi ghé thăm.

Chủ đầu tư của Biệt thự The New City Châu Đốc Châu Đốc là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh – một trong những ông lớn nổi tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam. Mỗi một dự án nhà phố cao cấp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh làm chủ đầu tư đều thành công bởi sự uy tín và minh bạch.