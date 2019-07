Rủi ro mất tiền trên thẻ đã giảm

Ông Lê Thanh Hà, Trưởng Tiểu ban quản lý rủi ro - Hội Thẻ ngân hàng, cho biết Việt Nam đang kiểm soát tương đối tốt so với khu vực và toàn cầu về hoạt động thanh toán, rủi ro cũng có dấu hiệu giảm hơn so với các năm trước.



Thời gian qua, các ngân hàng đã triển khai thiết bị anti-skimming (chống đánh cắp thông tin thẻ), phát hành thẻ chip nội địa, tuân thủ quy chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ, thiết bị đầu cuối bảo đảm phòng chống skimmimg; áp dụng các công nghệ tiên tiến, tăng cường truyền thông chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ các biện pháp bảo mật dữ liệu thẻ…

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đại diện các ngân hàng thành viên Tiểu ban Quản lý rủi ro - Hội Thẻ ngân hàng cho rằng bên cạnh biện pháp phòng ngừa như đã thực hiện, cần triển khai thêm biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo đảm bảo mật dữ liệu tốt hơn.

Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, cho biết thời gian qua, cơ quan này đã phát hiện các rủi ro và gian lận với phương thức, thủ đoạn mới xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thống kê, đánh giá và so sánh với các nước trên thế giới cho thấy hoạt động thanh toán của Việt Nam hiện vẫn bảo đảm an toàn, với số lượng, tỉ lệ sự cố và vụ việc gian lận xảy ra không nhiều. Tỉ lệ rủi ro qua thanh toán thẻ tại Việt Nam hiện chỉ bằng 1/3 so với tỉ lệ trung bình trên toàn thế giới (theo báo cáo của tổ chức thẻ Visa và MasterCard).