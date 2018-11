Nạp tiền miễn phí - Quà đầy ví cùng BIDV

Theo đó, miễn phí 100% phí nạp tiền vào ví điện tử VTC Pay từ tài khoản BIDV liên kết ví. Với ưu đãi này, khách hàng có thể "nạp tiền thả ga" mà không cần lo nghĩ về phí, thao tác nạp tiền nhanh chóng trên website hoặc ứng dụng ví điện tử VTC Pay.



Đặc biệt hơn, VTC dành riêng ưu đãi "cực chất" khi nạp tiền vào ví qua tài khoản BIDV liên kết, như tặng Giftcode Game trị giá 100.000 đồng với điều kiện nhận quà thật đơn giản như khách hàng có tài khoản ví điện tử VTC Pay và lần đầu thực hiện nạp tiền vào ví điện tử VTC Pay qua kênh BIDV SmartBanking/Online…

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam bốn năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 và 2018 do tạp chí The Asian Banker bình chọn và đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu hai năm liên tiếp 2016 - 2017 do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn.