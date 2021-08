Lãi suất tiết kiệm online Nam A Bank lên đến 6.8%/năm

Giữa rất nhiều kênh đầu tư, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, tiền gửi ngân hàng là một kênh đầu tư truyền thống tin cậy được nhiều người ưu tiên. Hơn nữa, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đây sẽ là một trong những kênh tích lũy ưu thế cho các dòng tiền chưa có kế hoạch đầu tư.

Ngoài ra, theo các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư cần phải xác định kỹ lĩnh vực đầu tư, lựa chọn kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Thực tế, kênh đầu tư bất động sản thường đem lại lợi nhuận lớn nhưng tại thời điểm này cần cân nhắc kỹ vì các chính sách thắt chặt thị trường cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bất động sản "chững" lại. Theo đó, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người yên tâm lựa chọn.

Nếu như cách gửi tiền tiết kiệm truyền thống, khách hàng đến tận quầy giao dịch để thực hiện thì nay các Ngân hàng TMCP đã đẩy mạnh tốc độ số hóa, bổ sung thêm kênh tiết kiệm online để giảm bớt thời gian di chuyển cho khách hàng, đặc biệt là hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 đến cộng đồng. Chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc smartphone có kết nối internet, khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản chỉ trong tích tắc và gửi tiết kiệm online nhanh chóng, an toàn.

Theo đó, Nam A Bank đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm online. Mới đây, Nam A Bank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng lên đến 6.8% (tăng 0,6% so với tiết kiệm tại quầy), 7 tháng là 6,5% (tăng 0,5% so với tiết kiệm tại quầy) và 6 tháng với 6,4% (tăng 0,4% so với tiết kiệm tại quầy). Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Nam A Bank nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng giao dịch ngân hàng trực tuyến, hạn chế lây lan dịch Covid-19 đến cộng đồng.

Đặc biệt, với tính năng định danh khách hàng điện tử tự động toàn diện – eKYC của Nam A Bank cho phép khách hàng làm thủ tục đăng ký mở tài khoản 100% trực tuyến trên Ngân hàng số Open Banking và gửi tiết kiệm Online cực kỳ đơn giản.

Ngoài những ưu đãi về lãi suất, sản phẩm Tiết kiệm online của Nam A Bank thiết kế đa dạng và linh hoạt về kỳ hạn, giúp khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài khoản hay thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Biểu lãi suất chi tiết xem tại đây.

Bên cạnh đó, trải nghiệm Open Banking, khách hàng còn tận hưởng nhiều tiện ích tối ưu như: giao dịch mọi lúc mọi nơi, 24/7, tối đa hóa trải nghiệm về thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, yêu cầu chuyển tiền, đặt lịch hẹn giao dịch, trợ lý ảo (Chatbot)…; chuyển khoản nhanh NAPAS 247 bằng mã QR cực kỳ nhanh chóng, an toàn và bảo mật; Hàng loạt tiện ích khác như Tặng quà, đăng ký tài khoản số siêu đẹp… ngay trên Open Banking mà không cần đến ngân hàng.