Lãi suất huy động khó tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) mới đây đã xuất sắc được vinh danh giải thưởng "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam 2021" (Best Payments Bank in Vietnam) do The Asian Banker, tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á, trao tặng.