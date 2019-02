Gửi tiết kiệm dịp Tết ở BIDV, bất ngờ trúng 500 triệu đồng

BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2019) do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu nhất 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.