Công ty tài chính hợp tác phát triển các sản phẩm bảo hiểm chuyên nghiệp cho người lao động

Ngành bảo hiểm trước "làn gió" công nghệ

Trong 3 tháng đầu năm 2022, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 55.485 tỉ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.082 tỉ đồng, tăng trưởng 14,7 % so với cùng kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 38.403 tỉ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance), Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho biết năm 2016, tỉ lệ thâm nhập của kênh này chỉ chiếm hơn 5% thì đến cuối năm 2019, con số này hơn 17% và tăng mạnh khoảng 30% trong năm 2021. Điều này cho thấy việc hợp tác liên kết bảo hiểm đã và đang mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng và khách hàng.

Song song đó, sau đại dịch COVID-19, nhận thức về việc mua bảo hiểm đang trở nên tích cực, cùng với đó việc dịch chuyển thói quen và hành vi người tiêu dùng lên nền tảng kỹ thuật số đang dần thay đổi cách vận hành của ngành bảo hiểm. Theo Công ty Kiểm toán EY, các doanh nghiệp bảo hiểm có xu hướng áp dụng công nghệ lõi vào quá trình phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiểu biết đối với hành vi khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ, gia tăng khả năng linh hoạt và di động của đội ngũ nhân viên, đại lý, cải thiện quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Nắm bắt tiềm năng lớn từ bancassurance mang lại cùng với thế mạnh sẵn có về công nghệ, trong những năm gần đây, FE CREDIT đã tham gia, hợp tác với các công ty bảo hiểm phân phối các gói sản phẩm phù hợp dành cho khách hàng đồng thời phát triển ứng dụng bảo hiểm để tiếp cận và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Công ty tài chính chuyên nghiệp hóa sản phẩm bảo hiểm

Cụ thể, dựa vào việc chọn lọc cẩn thận, FE CREDIT đã hợp tác với các công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu trên thị trường như Tập đoàn Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm PVI… nhằm chuyên môn hóa về sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận các gói bảo vệ sức khỏe cho khách hàng.

Công ty cũng chú trọng đến việc thay đổi nhận thức về bảo hiểm của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình thấp, vốn e dè về chi phí trong quá trình lựa chọn sản phẩm bảo hiểm. FE CREDIT đã dành nhiều thời gian đàm phán với các nhà cung cấp bảo hiểm uy tín trên thị trường, nhằm thiết kế các sản phẩm sức khỏe, tai nạn, phi nhân thọ phù hợp về chi phí cho người lao động có thu nhập thấp, trung bình.

Theo cách tiếp cận đa kênh, công ty đang nỗ lực mang đến những trải nghiệm bảo hiểm tích hợp gồm trực tiếp và trực tuyến. Hiện công ty tập trung phân phối các sản phẩm bảo hiểm thiết yếu, phù hợp với mọi đối tượng lao động, thông qua ứng dụng đăng ký bảo hiểm $HIELD.

$HIELD là ứng dụng bảo hiểm toàn diện được phát triển bởi FE CREDIT với mục đích tạo nên sự thay đổi nhận thức và hành vi sở hữu bảo hiểm của người Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng của công ty tài chính, vốn không có điều kiện tiếp cận với các gói bảo hiểm cao cấp. Ứng dụng này cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho từng nhu cầu, thao tác thanh toán ngay trên điện thoại di động của họ.

Không chỉ áp dụng những công nghệ tiên tiến như: Công nghệ định danh điện tử eKYC, nhận diện khuôn mặt… để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, trong quá trình phát triển ứng dụng $HIELD, FE CREDIT đã xem xét và nghiên cứu kỹ hành vi, lối sống của người lao động Việt Nam để đưa ra những sản phẩm bảo hiểm thiết thực nhất với nhu cầu của nhóm khách hàng này.

Nhờ việc chuyên nghiệp hóa các sản phẩm bảo hiểm, FE CREDIT đã ghi nhận một số kết quả tích cực. Doanh số bancassurance tăng trưởng đều đặn qua các năm, đặc biệt từ quý IV-2021; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng duy trì khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới. Đồng thời, khách hàng của công ty cũng được trải nghiệm những gói bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính.