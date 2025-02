Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 5-11-2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Công văn số 4729/HCM-TTr3 ngày 6-12-2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Nhà Bè.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở và thay đổi tên gọi Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Nhà Bè như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở:

- Địa chỉ cũ: Số 306/4, đường Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Một phần tầng trệt và một phần lầu 1 của trụ sở Liên đoàn Lao động Quận 7 tại số 314, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

- Tên gọi cũ: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm - Chi nhánh Nhà Bè.

- Tên gọi mới: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm - Chi nhánh Quận 7.

3. Tên tiếng Việt viết tắt:

- Tên gọi cũ: Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Nhà Bè.

- Tên gọi mới: Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Quận 7.

4. Tên tiếng Anh:

- Tên gọi cũ: Capital Aid For Employment Of The Poor Microfinance Institution - Nha Be Branch.

- Tên gọi mới: Capital Aid For Employment Of The Poor Microfinance Institution - District 7 Branch.

3. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 28-3-2025.

Các thông tin khác của chi nhánh về số điện thoại, người đứng đầu chi nhánh, địa bàn hoạt động và nội dung hoạt động không thay đổi.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo đến khách hàng, cộng tác viên, đối tác để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác.