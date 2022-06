Chỉ từ 280 triệu sở hữu căn hộ tại TP Thủ Dầu Một

Thông tin trên được đơn vị phát triển kinh doanh Cen Sài Gòn chia sẻ trước thềm sự kiện ra mắt chính thức dự án sẽ diễn ra vào ngày 10-7 tại Bình Dương. Tại đây, khách hàng nhận được nhiều ưu đãi và bốc thăm may mắn với các giải thưởng hấp dẫn.

Là đầu tàu kinh tế của Bình Dương, TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I với 100% phường, không có xã ngoại thành, hạ tầng kết nối xuyên suốt với TP HCM và các tỉnh lân cận. Nơi đây tập trung các cơ quan hành chính - giáo dục - y tế, tập đoàn đa quốc gia, trung tâm thương mại… hàng đầu tỉnh, thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài đến an cư, lạc nghiệp.

Tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một, C-River View như ốc đảo thanh bình giữa lòng phố thị, được giới chuyên gia nước ngoài ưu ái lựa chọn làm nơi an cư lâu dài. Dự án chỉ cách sông Sài Gòn khoảng 800m, nhờ đó, từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể ngắm nhìn dòng sông thơ mộng, tận hưởng luồng gió mát lành.

Bên cạnh vị trí thuận tiện và pháp lý hoàn thiện, C-River View có chính sách bán hàng thu hút nhà đầu tư và người mua ở. Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 280 triệu (tương đương 20% GTCH) đến khi nhận nhà. Ngoài ra, đây là thời điểm vàng để lựa chọn căn hộ C-River View bởi chủ đầu tư C-Holdings áp dụng nhiều ưu đãi trong giai đoạn này: Hỗ trợ vay đến 70% GTCH với lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 24 tháng, chiết khấu đến 10,5%…

Khuôn viên nội khu xanh mát của dự án C-River View

Mong muốn "tối ưu thời gian - tối đa trải nghiệm", người mua căn hộ chú trọng hơn đến hệ thống tiện ích nội khu để dễ dàng tận hưởng, không cần di chuyển xa. C-River View có hệ thống tiện ích compound phong phú, mang đến cuộc sống nghỉ dưỡng riêng tư cho cư dân: Hồ bơi vô cực hướng sông Sài Gòn, khu vui chơi trẻ em, Gym, Yoga, vườn BBQ, khuôn viên xanh thư giãn…

Đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, C-River View có nhiều loại căn hộ: 1+1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, garden house, penthouse. Mỗi căn hộ được phân chia không gian chức năng hợp lý, mang đến sự tiện nghi cho chủ nhân. Với cách phối màu tinh tế, mỗi căn hộ C-River View là nơi trú ẩn bình yên khỏi những bộn bề thường nhật, là nơi gắn kết tình cảm gia đình, hạnh phúc thăng hoa trong từng phút giây.

Căn hộ C-River View có thiết kế tinh tế và sang trọng.

Tại C-River View, chủ đầu tư mong muốn tạo nên một cộng đồng văn minh, hiện đại, sống tích cực và cởi mở trong môi trường sống an toàn. Hệ thống an ninh khép kín 24/7 đảm bảo an toàn cho cư dân, nhất là cư dân nhí có thể thỏa thích vui chơi và khám phá thế giới xung quanh. Đặc biệt, C-River View có 3 nhà trẻ trong nội khu. Nhờ đó, ba mẹ có thể thuận tiện đưa đón con mỗi ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sự kiện ra mắt chính thức dự án C-River View sẽ diễn ra vào ngày 10-7 tại C-Sale Gallery (79 Đường D4, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn Hotline: 0876 22 88 66 Website: https://c-riverview.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/CRiverView.CenSaiGon