Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ “chắp cánh” bất động sản Tây Đô

Trong khi hầu hết các dự án bất động sản có mặt tại Châu Đốc đa phần cách vùng lõi khoảng 10–15km, The New City Châu Đốc trở thành điểm nhấn của thị trường với quy mô lên đến 107.6 ha tọa lạc ngay trung tâm thành phố Châu Đốc. Đây là tổ hợp nhà phố du lịch đáp ứng mọi nhu cầu theo mô hình "all-incluvise" (du lịch trọn gói) hiện đại và đẳng cấp, do Thiên Minh Holdings làm chủ đầu tư.