BIDV đón nhận các phần thưởng cao quý và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Khu đô thị The New City Châu Đốc – An Giang được hình thành và mong muốn phát triển trở thành khu đô thị mới Châu Đốc nhiều tiện ích hiện đại, gắn liền với các mô hình dịch vụ du lịch, dịch vụ tâm linh, nghỉ dưỡng.