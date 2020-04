Bất động sản nghỉ dưỡng nào “vượt bão” Covid-19 thành công?

Trong đó, Vinpearl Grand World Condotel tiếp tục nổi lên như một kênh đầu tư sinh lời đặc biệt hấp dẫn.



Sức hút vượt trội với mô hình "thành phố không ngủ"

Vinpearl Grand World Condotel nằm trong quần thể "thành phố không ngủ" Grand World Phú Quốc 85 ha. Được kiến tạo theo mô hình kinh tế đêm đầu tiên của du lịch Việt Nam, Grand World Phú Quốc tiên phong mở ra xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm - giải trí "all in one" đang thiếu tại đảo Ngọc.

Đến Grand World, du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày với nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Đó là check-in bảo tàng gấu Teddy; Công viên Tình yêu ngập sắc hoa, Cổng lâu đài tráng lệ, điểm biểu diễn Water show đỉnh cao, đắm mình trong không gian văn hóa nghệ thuật với show thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam"… Điểm nhấn cảnh quan của quần thể chính là "Venice thu nhỏ", tái hiện dòng kênh đào uốn lượn qua ba cây cầu vòm bán nguyệt mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính.

Khu food court nổi độc đáo tại Grand World gói trọn phong vị ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới

Grand World còn chào đón du khách bốn phương bằng những bữa tiệc âm nhạc cuồng nhiệt tại quảng trường biển; chuỗi bar, pub xuyên đêm đậm chất Địa Trung Hải ở khu Mallorca Shop, hay chợ đêm "không ngủ" thuộc khu Indochine Shop, khám phá con đường đèn lồng huyền ảo ở khu Shanghai Shop.



Ngoài ra, condotel tại Grand World còn hưởng lợi từ nguồn khách dồi dào của hệ sinh thái tiện ích 5 sao lân cận như tổ hợp casino đầu tiên tại Việt Nam mở cửa cho khách trong nước, thiên đường giải trí VinWonders; vườn thú mở bán hoang dã Vinpearl Safari…

Theo nghiên cứu CBRE, 90% du khách khi tới Phú Quốc sẽ chọn khách sạn 2-4 sao. Chính vì vậy, hệ thống condotel tại Grand World với chiến lược phát triển nhiều loại hình sản phẩm cùng mức giá phòng cho đa dạng khách hàng, có thể đón đầu 90% lượng khách nói trên. Yếu tố này giúp tỉ lệ lấp đầy condotel luôn ở mức cao, mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu.

Hấp dẫn nhờ cam kết lợi nhuận 10%/năm và đòn bẩy tài chính ưu việt

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hầu hết doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn. Trên thị trường đã có 1 số chủ đầu tư tạm ngưng chi trả cam kết lợi nhuận hoặc chuyển sang hình thức quy đổi thành sản phẩm. Tuy nhiên, tất cả các dự án nghỉ dưỡng do Vinpearl vận hành vẫn đảm bảo cam kết lợi nhuận 10%/năm và chi trả cho các nhà đầu tư đúng hẹn.

Không chỉ có mức sinh lời tiềm năng và cam kết lợi nhuận ổn định 10% mỗi năm, Vinpearl Grand World Condotel tạo sức hút nhờ đòn bẩy tài chính chưa từng có. Với vốn đầu tư chỉ từ 550 triệu đồng trong 3 năm, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ condotel trong quần thể đẳng cấp sinh lời 24/7.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đưa ra các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như: tặng thẻ nghỉ dưỡng quyền năng 150 triệu đồng, tặng 2 đêm nghỉ tại khách sạn Vinpearl 5 sao, 2 vé máy bay khứ hồi cho mỗi giao dịch. Khách hàng đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc tối đa 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc thêm 36 tháng sau thời gian hỗ trợ lãi suất của ngân hàng.

Condotel tại Grand World dự kiến khai trương vào tháng 9-2020

Sở hữu đòn bẩy tài chính ưu việt và được bảo chứng bởi thương hiệu uy tín Vinpearl, condotel của tổ hợp Grand World Phú Quốc đã "gây bão" trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng từ cuối năm 2019 khi ra mắt gần 1.000 căn condotel, toàn bộ giỏ hàng ra mắt đợt 1 nhanh chóng bán hết. Đến thời điểm hiện tại, Vinpearl Grand World Condotel vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường bất động sản năm 2020.