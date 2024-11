Khám phá ưu thế tạo nên sức hút của dự án Him Lam Thường Tín

Vị trí "trung tâm của trung tâm"

Với vị trí đắc địa giao nhau giữa 2 trục đường chính huyết mạch là Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với tỉnh lộ 427B, shophouse Him Lam Thường Tín được xem là một trong những lựa chọn đầu tư sáng giá nhất hiện nay. Khu vực này đang thừa hưởng đà phát triển nhanh chóng, trở thành trung tâm kết nối các khu vực quan trọng của cửa ngõ Thủ đô, thu hút lượng lớn cư dân và doanh nghiệp đổ về.

Thêm vào đó, với vị trí tiếp giáp tuyến đường vành đai 4 trong tương lai sẽ giúp kết nối Him Lam Thường Tín với các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình… nhanh chóng và thuận tiện hơn, giúp giảm tắc nghẽn giao thông và góp phần nâng tầm giá trị bất động sản nơi đây.

Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, Him Lam Thường Tín là điểm đến lý tưởng cho khách hàng và giới đầu tư

Thiết kế sang trọng, đa công năng

Là dự án mang dáng vóc của phố thương mại kiểu mẫu ngay giữa trung tâm Thường Tín, 159 căn shophouse với thiết kế 5 tầng 2 mặt tiền theo kiến trúc tân cổ điển mang đến không gian sống "2 trong 1" sang trọng, vừa có thể kinh doanh và an cư bền vững.

Đặc biệt, tất cả các căn shophouse được thiết kế với mặt tiền rộng, tầm nhìn thoáng giúp tối ưu hóa không gian, tận dụng nguồn sáng tự nhiên giúp tối ưu hóa khả năng khai thác kinh doanh và thu hút khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm tiện lợi. Ngoài ra, bên trong các căn shophouse được bố trí giếng trời, hố chờ thang máy, thang bộ khoa học giúp đón không khí và nguồn sáng tự nhiên vào phòng, mang đến sự thông thoáng, giúp tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng

Khi các dãy shophouse đi vào hoạt động sẽ biến Him Lam Thường Tín trở thành phố thương mại kiểu mẫu, nơi trải nghiệm mua sắm, giải trí, tài chính, hình thành nên một trung tâm giao thương sầm uất, góp phần gia tăng giá trị theo thời gian. Sống tại Him Lam Thường Tín, cư dân còn được tận hưởng không gian sống trong lành với thảm xanh ngay tại công viên nội khu.

Bên cạnh chuỗi tiện ích nội khu nổi bật, Him Lam Thường Tín còn sở hữu loạt tiện ích ngoại khu đa dạng, tạo nên một không gian sống lý tưởng cho toàn thể cư dân. Với vị trí chiến lược và trung tâm, cư dân Him Lam Thường Tín dễ dàng tiếp cận đến Bệnh viện Đa khoa, UBND Huyện, Trường THPT Thường Tín, Trường THCS Nguyễn Trãi A, Trường Cao Đẳng Truyền hình, Ga Thường Tín, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Bưu điện Thường Tín, Siêu Thị Long Bình Plaza,…

Him Lam Thường Tín là dự án hiếm có được quy hoạch đồng bộ và bài bản tại cửa ngõ phía Nam thủ đô

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Hiện đơn vị kinh doanh và phát triển Trường Sơn Land đang có nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng khi mua Him Lam Thường Tín với mức chiết khấu đến 9,5%, cùng chính sách cam kết thuê lại lên đến 95 triệu đồng/tháng. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, Him Lam Thường Tín đưa ra chính sách hỗ trợ linh hoạt giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Nhận nhà ở ngay – Xế xịn trao tay" cùng cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị lên tới gần 3 tỉ đồng như: 1 Xe Mercedes GLC 200, 2 Xe máy SH 160i 2023 phiên bản đặc biệt, 3 Tivi Samsung QLED 4K 75 inch, 5 Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít.

"Bàn giao nhà ngay- Sổ hồng trao tay"

Một trong những lý do tạo nên sức hút của Him Lam Thường Tín chính là yếu tố pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và sở hữu lâu dài. 159 căn shophouse tại đây đang dần hoàn thiện, khách hàng có thể tới tận nơi "mục sở thị", đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng, thiết kế, tiện ích... Từ đó dễ dàng kiểm chứng được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án.

Hiện Him Lam Thường Tín đã và đang triển khai bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng như một lời bảo chứng về tính pháp lý của dự án. Việc bàn giao sổ hồng giúp khách hàng có thể yên tâm an cư lạc nghiệp, đồng thời gia tăng giá trị sở hữu Him Lam Thường Tín.

Sở hữu những ưu thế nổi trội trên, Him Lam Thường Tín được đánh giá là "viên kim cương" hiếm hoi tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô và trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư và các cư dân tinh hoa muốn sở hữu nơi an cư – kinh doanh đẳng cấp.