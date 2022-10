ACBS bổ nhiệm phó tổng giám đốc

9 giờ trước 548 1k

So với các tỉnh giáp ranh TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai, nguồn cung căn hộ tại Long An rất khan hiếm trong khi đây cũng là tỉnh phát triển công nghiệp mạnh mẽ, thu dụng hàng trăm ngàn lao động. Một số doanh nghiệp đã nhận ra tiềm năng phát triển dòng căn hộ “vừa túi tiền” tại Long An và bắt đầu kế hoạch triển khai.