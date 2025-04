An Cư luôn đảm bảo an toàn xây dựng trong mọi công trình nhà phố

Trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là tại các đô thị lớn như TP HCM, an toàn lao động và an toàn công trình luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Với đặc thù thi công nhà phố thường nằm sát nhà dân, trong khu dân cư đông đúc, việc đảm bảo an toàn càng trở nên cấp thiết. Hiểu rõ điều này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà An Cư (Công ty Thiết kế Xây dựng An Cư) luôn lấy tiêu chí "An toàn là nền tảng của chất lượng" để làm kim chỉ nam trong suốt hơn 15 năm hoạt động.

Ngay từ bước khảo sát hiện trạng, An Cư đã đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn thi công: vị trí tiếp giáp các nhà lân cận, hệ thống hạ tầng điện nước xung quanh, khả năng chịu tải nền đất… Mỗi bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đều được kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo phương án thi công phù hợp và giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Khi bước vào giai đoạn thi công, An Cư tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn xây dựng: dựng rào chắn công trình kiên cố, đảm bảo không ảnh hưởng người đi đường; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho tất cả nhân công: nón bảo hiểm, giày an toàn, dây đai khi làm việc trên cao; lắp dựng giàn giáo và ván khuôn đúng kỹ thuật, kiểm tra định kỳ hằng tuần; thi công móng, cọc, đà kiềng có biện pháp chống sạt lở và chống lún, đặc biệt tại các khu đất yếu hoặc nền hẻm nhỏ...