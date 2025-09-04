Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Những con số ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò tiên phong của Vincom trong 21 năm kiến tạo điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí hàng đầu trên khắp các vùng miền Việt Nam.

Tinh thần yêu nước lan tỏa tại 88 TTTM Vincom trên khắp Việt Nam

Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, hệ thống trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai chiến dịch "Tự hào Sao Việt". Gần 3.000 gian hàng đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng, cùng hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước khoác lên diện mạo ấn tượng lấy cảm hứng từ sắc cờ và văn hóa Việt, tạo nên không khí rực rỡ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

Nổi bật trong dịp lễ là hiện tượng phim "Mưa Đỏ" trên màn ảnh rộng, thu hút hàng triệu khán giả từ người cao tuổi đến lớp trẻ. Tại các rạp CGV Vincom trên khắp cả nước, nhiều suất chiếu liên tục "cháy vé". Những thước phim tái hiện trận đánh lịch sử 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị hào hùng đã để lại xúc cảm nghẹn ngào, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn các thế hệ đi trước trong từng người con Việt Nam.

Song hành cùng chuỗi sự kiện quốc gia, người dân khắp các tỉnh, thành đổ về Thủ đô đã chọn Vincom làm điểm đến để tận hưởng trải nghiệm chơi lễ trọn vẹn. Với lợi thế vị trí ngay trung tâm, gần các địa điểm tham quan, cả 4 Vincom Mega Mall tại Hà Nội đều ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt, Vincom Center Metropolis - trên tuyến đường chính nhiều đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, cùng Vincom Center Trần Duy Hưng - trên cung đường di chuyển của khối xe bánh lốp, đã trở thành "trạm tiếp sức" mang đến không gian nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm và giải trí liền mạch cho người dân khi hòa mình vào lễ kỷ niệm.

Song song với đó, 29 cụm rạp CGV tại Vincom trên toàn quốc cũng trở thành điểm phát sóng trực tiếp miễn phí Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Từ Hạ Long, Hà Tĩnh, Rạch Giá, Thái Nguyên đến Quảng Ngãi… hàng ngàn người dân đã có cơ hội sống trọn trong không khí trang nghiêm như tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sức hút từ những ưu đãi hời và các sự kiện mừng Quốc khánh

Trong kỳ nghỉ lễ, 88 TTTM Vincom trên toàn quốc cùng bùng nổ với chuỗi hoạt động sôi nổi: workshop sáng tạo, triển lãm văn hóa và trình diễn nghệ thuật, thu hút hàng triệu lượt khách đến check-in, vui chơi và mua sắm.

Nổi bật là lễ hội "New Wave of Stars" tại Vincom Mega Mall Royal City, nơi hàng trăm bạn trẻ cùng tham gia vẽ túi tote cờ đỏ sao vàng gửi tặng bệnh nhân ung thư - một hoạt động giàu ý nghĩa cộng đồng.

Tại TP HCM, Ngày hội "Tự hào Sao Việt" ở Vincom Center Landmark 81 cũng ghi dấu với gần 50 gian hàng Made in Vietnam, từ thời trang, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực ba miền đến không gian "Sài Gòn xưa" gợi ký ức hoài niệm.

Các workshop DIY vẽ cờ Việt Nam, triển lãm sách hay vẽ tranh dân gian thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ, tạo nên bầu không khí lễ hội gắn kết và tự hào.

Song song với đó, Vincom còn mang đến chuỗi ưu đãi quy mô lớn với hơn 2.600 gian hàng tham gia chương trình "80 Deals - mừng 80 năm Quốc khánh". Hàng loạt thương hiệu quốc tế và nội địa tung khuyến mãi tới 50% kèm quà tặng yêu nước phiên bản giới hạn. Adidas, Pierre Cardin, Levi’s, Aristino… áp dụng ưu đãi độc quyền; Decathlon tặng voucher 29.000 đồng cho khách check-in cùng Quốc kỳ; Giảm 80.000 đồng cho hóa đơn từ 290.000 đồng tại Innisfree,... Đặc biệt, tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM), sự kiện City Grand Sale gây sốt với mức giảm đến 80% từ gần 500 thương hiệu đình đám như Crocs, Skechers, Casio, Nike, New Balance...

Khu ẩm thực cũng ghi nhận lượng khách kỷ lục, nhiều nhà hàng luôn trong tình trạng kín chỗ. Từ Haidilao, Kichi Kichi, Gogi House, Dookki cho tín đồ lẩu nướng; KFC, Jollibee, Lotteria cho gia đình có trẻ nhỏ; đến Pizza 4P’s, El Gaucho, Sushi Kei cho giới trẻ - tất cả đều kín bàn. Không gian cà phê Phúc Long, Starbucks, Highlands Coffee tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc để thư giãn và trò chuyện. Hoàn thiện trải nghiệm là chuỗi giải trí liền mạch tại Vincom: các suất chiếu đặc biệt tại CGV, khu vui chơi trẻ em Kidzooona, thủy cung, sân trượt băng, triển lãm ánh sáng và nhạc hội đường phố - tất cả cùng tạo nên một điểm đến trọn vẹn cho khách hàng trong kỳ nghỉ lễ.

Vincom Mega Mall Ocean City trở thành TTTM "nhất định phải đến" trong tháng 9

Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay còn ghi dấu với sự ra mắt của Vincom Mega Mall Ocean City - tâm điểm giải trí mới của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dù chỉ vừa Soft Opening từ cuối tháng 8, TTTM đã đón hàng trăm ngàn lượt khách, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình "One-stop Shoppertainment" thế hệ mới.

Vincom Mega Mall Ocean City gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, không gian rộng lớn cùng loạt tiện ích độc đáo: cụm rạp CGV, triển lãm ánh sáng HDC, khu vui chơi Bzone. Không thể bỏ qua là thiên đường ẩm thực "hot hit" đang gây sốt giới trẻ: nướng Hàn Quốc De Baekje, bánh trứng nướng trứ danh Since Tea với hơn 1.000 chi nhánh tại Trung Quốc lần đầu có mặt tại Việt Nam, hay King Pizza nướng củi thơm lừng chỉ từ hơn 100.000 đồng giúp khách hàng dễ dàng tận hưởng.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong TTTM, khách hàng còn được trải nghiệm tổ hợp spa xông hơi Aquafield gần 4.000 m² và Vincharm Spa cao cấp. Bên cạnh đó, show diễn Grand Voyage kết hợp màn pháo hoa cuối tuần tại Ocean City đã tạo nên một "vũ trụ giải trí" đúng nghĩa.

Từ Bắc tới Nam, các TTTM Vincom đã mang đến kỳ nghỉ Quốc khánh lịch sử với hàng trăm sự kiện văn hóa – giải trí được tổ chức. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo điểm đến hiện đại trên khắp mọi miền Việt Nam, Vincom sẽ tiếp tục lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt, để mỗi người dân vừa được hòa chung tinh thần dân tộc, vừa được tận hưởng không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí và hoạt động văn hóa sáng tạo ngay nơi mình đang sống.