Nhịp sống
24/11/2025 10:35

Vinamilk hỗ trợ hàng trăm ngàn sản phẩm đến vùng lũ

In bài viết

Thông tin từ Vinamilk hàng hỗ trợ đồng bào lũ lụt đã được chuyển đến các tỉnh đợt đầu.

Trước mắt, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã có chuyến hàng 160.000 sản phẩm Vinamilk gồm sữa và nước uống tinh khiết đóng chai Icy đã được vận chuyển đến 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa để hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.

Sữa và nước uống tinh khiết đã được vận chuyển đến 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Hàng đã đến điểm tập kết ở Khánh Hòa. Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Kinh doanh miền Trung, Vinamilk cùng nhân viên công ty đã đến trao, phối hợp cùng các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 hải quân, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp nhận để đưa đến bà con vùng lũ. Những sản phẩm đầu tiên của Vinamilk ngay trong ngày cũng đến trực tiếp với người dân vùng lũ xã Diên Điền.

Những sản phẩm đầu tiên của Vinamilk đã đến với người dân vùng lũ

Xe chở những sản phẩm của Vinamilk cũng đã đến Đắk Lắk và Gia Lai. Tại Gia Lai, anh Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk tại Gia Lai cùng cán bộ công nhân viên của nhà máy cũng đã phối hợp trao tặng tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai để chuyển đến người dân vùng lũ của địa phương này.

Phương Viên
từ khóa : lũ lụt, Vinamilk, Sữa Việt Nam, vùng lũ
Vừa rời Thanh Hóa, Bình Điền tiếp tục triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng hướng về miền Trung

Vừa rời Thanh Hóa, Bình Điền tiếp tục triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng hướng về miền Trung

Hoạt động cộng đồng 17:37

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã phát động quyên góp và chính thức công bố gói Hỗ trợ khẩn cấp trị giá 3,1 tỉ đồng.

Agribank tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Agribank tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Doanh nghiệp 11:23

Agribank tiếp tục triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão số 12, 13 và mưa lũ

“Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng” tại Agribank

“Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng” tại Agribank

Tài chính 11:23

Cơ hội trúng 1 tỉ đồng và nhiều ưu đãi khác khi tham gia “Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng” tại Agribank

Hiểm họa từ hệ thống điện sau công tơ: Không thể chủ quan!

Hiểm họa từ hệ thống điện sau công tơ: Không thể chủ quan!

Nhịp sống 10:55

Những sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong việc quản lý hệ thống điện sau công tơ tại các hộ gia đình

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân

Thị trường 10:36

Long Châu khẩn cấp điều động thêm 3 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ người dân Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai vượt lũ, phòng ngừa dịch bệnh.

Bình Điền trao 1.600 gói sinh kế giúp nông dân Thanh Hóa tái thiết sản xuất sau bão lũ

Bình Điền trao 1.600 gói sinh kế giúp nông dân Thanh Hóa tái thiết sản xuất sau bão lũ

Hoạt động cộng đồng 10:36

1.600 gói vật tư nông nghiệp trị giá hơn 3 tỉ đồng đã được trao tặng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 và 11 vừa qua.

Vì sao chất lượng lưu trú trở thành yếu tố then chốt nâng tầm du lịch Long Hải?

Vì sao chất lượng lưu trú trở thành yếu tố then chốt nâng tầm du lịch Long Hải?

Thị trường 08:00

Dù sở hữu thiên nhiên rừng - biển hoang sơ cùng di sản văn hóa, lịch sử phong phú, du lịch Long Hải nhiều năm qua vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn