Vinamilk hỗ trợ hàng trăm ngàn sản phẩm đến vùng lũ

Trước mắt, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã có chuyến hàng 160.000 sản phẩm Vinamilk gồm sữa và nước uống tinh khiết đóng chai Icy đã được vận chuyển đến 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa để hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.

Sữa và nước uống tinh khiết đã được vận chuyển đến 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Hàng đã đến điểm tập kết ở Khánh Hòa. Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Kinh doanh miền Trung, Vinamilk cùng nhân viên công ty đã đến trao, phối hợp cùng các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 hải quân, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp nhận để đưa đến bà con vùng lũ. Những sản phẩm đầu tiên của Vinamilk ngay trong ngày cũng đến trực tiếp với người dân vùng lũ xã Diên Điền.

Những sản phẩm đầu tiên của Vinamilk đã đến với người dân vùng lũ

Xe chở những sản phẩm của Vinamilk cũng đã đến Đắk Lắk và Gia Lai. Tại Gia Lai, anh Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk tại Gia Lai cùng cán bộ công nhân viên của nhà máy cũng đã phối hợp trao tặng tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai để chuyển đến người dân vùng lũ của địa phương này.